أفضل الأوقات للنشر على منصات التواصل الاجتماعي وثيقة العمل الحر لا تؤثر على أهلية الضمان الاجتماعي المطور ترتيب دوري يلو بعد فوز الأهلي على الحزم موجز “المواطن” ليوم الأربعاء 18 يناير الأمن الغذائي: هدف مهم لـ الإنذار المبكر والنظام في مراحله الأخيرة لفتة إنسانية من متطوع تونسي تسهل مرور التلاميذ لمدرستهم السجن 40 عامًا لأم قتلت طفلها الفرق بين نظام الوساطة الجديد والمكاتب العقارية تنبيه من رياح وأتربة على الحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع رئيس الحزم منتقدًا التحكيم بعد الخسارة أمام الأهلي: عجب عجاب
كشف نائب محافظ هيئة الأمن الغذائي، الدكتور محمد العمري، تفاصيل نظام الإنذار المبكر، مشيرًا إلى أن الهيئة بدأت فيه منذ فترة، وحاليًّا في مراحله الأخيرة.
#نشرة_الرابعة | نائب محافظ هيئة الأمن الغذائي الدكتور محمد العمري: نظام الإنذار المبكر يعطي إشارة لوضع الأسواق العالمية ما يساعد في اتخاذ القرار المناسب في وقت الأزمات @sago_gov_sa pic.twitter.com/3ie3SQwEQJقد يهمّك أيضاً
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 18, 2023
وقال العمري خلال لقائه مع قناة العربية: إن النظام يساعد أن يقرأ وضع الأسواق العالمية ما يساعد في اتخاذ القرار المناسب في وقت الأزمات ووقت الطوارئ الذي يضمن تحقيق الغذاء الوفير في الوقت المناسب.
ولفت نائب محافظ هيئة الأمن الغذائي، إلى أن نظام الإنذار المبكر سيوفر قراءات دقيقة عن حركة الأسواق المحلية والعالمية، مما يعزز دور المملكة في المنطقة، مشيرًا إلى أن الوفرة في الأسواق بالمملكة لم تتأثر خلال أزمتي كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح أن الهيئة بدأت في اعتماد هذا النظام منذ فترة، وحاليًّا في مراحله الأخيرة، مضيفًا أن وجود تقارير لحظية سيمكن الهيئة من القيام بأدوارها في المرحلة المقبلة.
#نشرة_الرابعة | نائب محافظ هيئة الأمن الغذائي الدكتور محمد العمري: الوفرة في الأسواق #السعودية لم تتأثر خلال أزمتي كورونا أو تطورات أوكرانيا@sago_gov_sa pic.twitter.com/685e55cbmZ
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 18, 2023