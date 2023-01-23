الأمير هاري لن يحضر لحظة التتويج التاريخية للملك تشارلز

من غير المرجح أن ينضم دوق ودوقة ساسكس، الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، إلى الملك تشارلز الثالث وقرينته كاميلا باركر على الشرفة أثناء لحظة التتويج التاريخية.

وأكد قصر باكنغهام أن الملك تشارلز وزوجته كاميلا سيظهران في قصر باكنغهام بعد الاحتفال في مايو، دون ذكر أي حديث عن الأمير هاري.

تشكيلة أفراد العائلة المالكة

وكما كان الحال مع اليوبيل البلاتيني للملكة الراحلة، إليزابيث الثانية، فمن المفترض أن تقتصر تشكيلة أفراد العائلة المالكة بجانبهم على أفراد الأسرة العاملين، وسيؤدي ذلك إلى استبعاد الأمير هاري وميغان والأمير أندرو اللذين لم يعودا يقومان بواجبات رسمية.

وتنحى الأمير أندرو عن منصبه الرسمي بعد مزاعم بالاعتداء الجنسي في نوفمبر 2019، وهي اتهامات لطالما نفاها.

وفي الوقت نفسه، قالت مصادر إن الأمير هاري لن يظهر علنًا على الشرفة إذا حضر هو وزوجته ميغان حفل التتويج في مايو، حيث تخلى الزوجان عن أدوارهما الملكية قبل ثلاث سنوات عندما غادرا بريطانيا لبدء حياة جديدة في كاليفورنيا.

مذكرات الأمير هاري

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدر هاري كتابًا يكشف عن مظالم الماضي والحاضر مع عائلته، وفي عدة مقابلات تلفزيونية للترويج لمذكراته، رفض تأكيد ما إذا كان سيحضر حفل التتويج حتى لو تمت دعوته أم لا.

ولا يوجد حتى الآن ما يشير من قصر باكنغهام إلى أن هاري وميغان يمنعان من حضور الحدث يوم 6 مايو، والذي يصادف عيد ميلاد ابنهما ارتشي، ومع ذلك، فإنهما حتى إذا حضرا فمن غير المرجح أن يتم تضمينها في المظاهر العامة الرئيسية، بما في ذلك لحظة التتويج التاريخية.

وبعد إصدار مذكرات الأمير هاري قال بعض الخبراء الملكيين إنه من المستحيل على الزوجين أن يحضرا، لاسيما بعد الادعاءات المثيرة حول اعتداء شقيقه ويليام عليه جسديًا ذات مرة والعنصرية داخل القصر البريطاني.