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كشف تفاصيل حميمية مع والده وشقيقه

الأمير هاري يفضح أسرار العائلة المالكة البريطانية في Spare

2023-01-06 الساعة 11:49
الأمير هاري يفضح أسرار العائلة المالكة البريطانية في Spare
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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أثارت مذكرات الأمير هاري التي تم نشرها تحت عنوان Spare جدلًا مثيرًا في الصحف البريطانية، حيث تحدث فيها عن العديد من أسرار العائلة المالكة البريطانية.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن مصادرها في قصر باكنغهام أن الأمير هاري لن يغفر له أبدًا كشف تفاصيل المحادثات الحميمية مع والده الملك تشارلز وشقيقه الأمير ويليام في مذكراته المروعة.

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الأمير هاري يفضح أسرار العائلة المالكة البريطانية في Spare

الأمير هاري خائن

وفي الوقت نفسه وصفت صحيفة Manchester Evening News العريقة، دوق ساسكس، بأنه خائن لقيم العائلة المالكة البريطانية بسبب مذكراته المثيرة للجدل والتي كشف فيها أن أمير ويلز هاجمه أثناء جدالهم بشأن زوجة هاري، ميغان ماركل.

وقال موظف سابق في العائلة المالكة لصحيفة الإندبندنت، إنه كان يعرف ويليام وهاري أثناء عمله، مؤكدًا على أنه بهذه الطريقة لن يكون هناك طريق لعودة هاري أبدًا.

وفي الكتاب، كشف دوق ساسكس عن استخدامه الكوكايين وأنه قتل 25 شخصًا في أفغانستان، كما كشف عن جانب شخصي مع والده حيث قال إنه توسل إليه كي لا يتزوج كاميلا باركر.

إهانة ميغان ماركل

في الوقت نفسه، قال الأمير هاري في مذكراته إن شقيقه ويليام أهان زوجته ووصفها بالوقحة وصعبة المراس والاستغلالية، وتطور الأمر بعد ذلك لمشادة كلامية، انتهت بضرب ويليام لهاري.

وقال عن ذلك: هاجمني شقيقي الأكبر جسديًا، مما أدى إلى سقوطي في وعاء كلب على الأرض وظهور تجمع دموي في عيني، وأردت أن أرد له الضربة لكني نأيت بنفسي عن ذلك.

ونقلت صحيفة The Mirror مقتطفًا في المذكرات يقول إن تشارلز كان يمزح معه بشأن ما إذا كان والده الحقيقي بعد شائعات أن الأميرة ديانا قد انخرطت في علاقة غرامية، وأنه أراد فتح التحقيق مرة أخرى في وفاة والدته لكن الملك تشارلز رفض ذلك.

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