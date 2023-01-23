الأهلي عينه على صدارة دوري يلو

يسعى الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لمواصلة تألقه في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وتجاوز عقبة الجبلين.

مواجهة قوية ضد الجبلين

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الجبلين، مساء يوم غد الثلاثاء، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وذلك في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لدوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وقبل مباراة الغد المؤجلة، يحتل الراقي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 31 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجبلين في المركز التاسع برصيد 21 نقطة.

الأهلي يسعى لخطف الصدارة

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتحقيق الفوز على الجبلين، وحصد لقب بطل الشتاء مع ختام مشواره في الدور الأول من دوري يلو، الأمر الذي يمنح اللاعبين دفعة معنوية لمواصلة التألق هذا الموسم.

ويمر الراقي بأفضل فتراته مؤخرًا، حيث إنه تجنب الخسارة خلال آخر 14 مباراة متتالية، ودعم صفوفه بأكثر من صفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد حصوله على شهادة الكفاءة المالية بشكل رسمي اليوم.

وتبدو فرصة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في خطف صدارة دوري يلو قوية للغاية، حيث إن الفوز على الجبلين سيرفع رصيده إلى 34 نقطة، ويمنحه المركز الأول، بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة عن الفيصلي.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجبلين في العودة إلى الانتصارات، بعد تعرضه لخسارتين متتاليتين ضد جدة بهدفين دون رد، وأمام العين بنتيجة 2/1.