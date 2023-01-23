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خلال مواجهة الجبلين المقبلة

الأهلي عينه على صدارة دوري يلو

2023-01-23 الساعة 8:48
الأهلي عينه على صدارة دوري يلو
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لمواصلة تألقه في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وتجاوز عقبة الجبلين.

مواجهة قوية ضد الجبلين

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الجبلين، مساء يوم غد الثلاثاء، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وذلك في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لدوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

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وقبل مباراة الغد المؤجلة، يحتل الراقي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 31 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجبلين في المركز التاسع برصيد 21 نقطة.

الأهلي
لاعبو الراقي – المصدر @ALAHLI_FC

الأهلي يسعى لخطف الصدارة

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتحقيق الفوز على الجبلين، وحصد لقب بطل الشتاء مع ختام مشواره في الدور الأول من دوري يلو، الأمر الذي يمنح اللاعبين دفعة معنوية لمواصلة التألق هذا الموسم.

ويمر الراقي بأفضل فتراته مؤخرًا، حيث إنه تجنب الخسارة خلال آخر 14 مباراة متتالية، ودعم صفوفه بأكثر من صفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد حصوله على شهادة الكفاءة المالية بشكل رسمي اليوم.

الأهلي
لاعبو الراقي – المصدر @ALAHLI_FC

وتبدو فرصة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في خطف صدارة دوري يلو قوية للغاية، حيث إن الفوز على الجبلين سيرفع رصيده إلى 34 نقطة، ويمنحه المركز الأول، بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة عن الفيصلي.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجبلين في العودة إلى الانتصارات، بعد تعرضه لخسارتين متتاليتين ضد جدة بهدفين دون رد، وأمام العين بنتيجة 2/1.

الجبلين
لاعبو الجبلين – المصدر @FDL_KSA

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