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قادمًا من صفوف النصر

الأهلي يضم منصور الشمري

2023-01-02 الساعة 6:32
الأهلي يضم منصور الشمري
المواطن - فريق التحرير

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أعلن النادي الأهلي، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع النجم منصور الشمري لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية.

منصور الشمري أهلاوي

ونشر حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لمنصور الشمري أثناء توقيع العقود مع رئيس مجلس الإدارة وليد معاذ، لينضم إلى صفوفه قادمًا من فريق النصر على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

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منصور الشمري في الأهلي
الشمري بعد توقيع العقود – المصدر @ALAHLI_FC

ويغيب منصور الشمري صاحب الـ22 عامًا، عن المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ومنح المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا، موافقته على الرحيل بالميركاتو الشتوي، وارتبط اسمه بالباطن، قبل أن يحسم الأهلي الصفقة.

منصور الشمري في الأهلي
الشمري بعد توقيع العقود – المصدر @ALAHLI_FC

ويُعد منصور الشمري ثاني لاعب يعلن النادي الأهلي عن التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث كشف بالأمس عن ضم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، فهد الرشيدي.

فهد الرشيدي في الأهلي
الرشيدي بعد توقيع العقود – المصدر @ALAHLI_FC

النادي الأهلي في دوري يلو

على الجانب الآخر، لعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الساحل بالأمس في مباراة مؤجلة بدوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وانتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ما أثار غضب الجماهير.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 21 نقطة، ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب دوري يلو، فيما وصل رصيد الساحل إلى 13 نقطة، ويقع في المركز الـ15.

النادي الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

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