الإحصاء: ارتفاع استهلاك الكهرباء وانخفاض كثافة الطاقة 2.74% في 2021

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء انخفاض إجمالي كثافة استهلاك الطاقة لعام 2021 بنسبة 2.74 %، عما كان عليه في عام 2020 م ليصل إلى 639 برميل نفط مكافئ لكل مليون ريال، مقسمة حسب القطاعات المختلفة.

وأضافت أن كثافة استهلاك الطاقة في قطاع الصناعة بلغت 298 ب.ن.م/مليون ريال بنسبة انخفاض تقدر بـ 4.79 % مقارنة بعام 2020، يليها قطاع المباني بنسبة انخفاض تقدر بـ 1.58 %، فيما شهدت كثافة الطاقة في قطاع النقل ارتفاعاً بنسبة 1.71 % لتصل إلى 119 ب.ن.م/مليون ريال.

القطاع السكني

وأوضحت الإحصاء، أن معدل استهلاك الطاقة الكهربائية في القطاع السكني بلغ 16.92 ميجا واط ساعة لكل مشترك بنسبة انخفاض تقدر ب 0.92 %مقارنة بعام 2020م، في حين أن معدل استهلاك الطاقة الكهربائية في القطاع التجاري شهد ارتفاعاً قدره 27.17 ميجا واط ساعة لكل مشترك، مضيفة أن ذلك أدى إلى ارتفاع نسبة تغير معدل الاستهلاك للمشترك بنسبة 9.91 % مقارنة بعام 2020.

وأكدت أن معدل استهلاك الكهرباء ارتفع بما يقارب 133.49 ميجا واط ساعة لكل مشترك في القطاع الحكومي، مرتفعا بنسبة 5.19 % مقارنة بعام 2020م، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي الوفر في الطاقة الأولية من مبادرات كفاءة الطاقة بنسبة 19.05 % عما كان عليه في عام 2020 م ليصل إلى 425 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

قطاع المباني

وأضافت أن الوفر في قطاع المباني بلغ 340 ألف ب.ن.م يومياً، فيما بلغ الوفر 48 ألف ب.ن.م يومياً في قطاع النقل، و37 ألف ب.ن.م يومياً في قطاع الصناعة، في حين ارتفع استهلاك الطاقة الكهربائية في قطاع المباني ليصل إلى 226 تيرا واط ساعة.

كما ارتفع عدد المشتركين ليصل إلى 10.3 مليون مشترك، وبلغ معدل استهلاك الطاقة الكهربائية 21.78 ميجا واط ساعة لكل مشترك بنسبة ارتفاع تقدر ب 1.42 % مقارنة بعام 2020م.