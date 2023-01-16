الإرياني: إغلاق الحوثيين لبرودجي سيستم يستهدف سرقة الغذاء من أفواه الجوعى

استنكر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، إغلاق شركة برودجي سيستم Prodigy Systems ونهب محتوياتها.

إدانة

وغرد معمر الإرياني عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلاً: ندين ونستنكر بأشد العبارات إقدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، على اقتحام واغلاق شركة برودجي سيستم Prodigy Systems” ونهب محتوياتها، واختطاف مديرها وعدد من موظفيها، وهي شركة أنظمة إلكترونية خاصة تعمل في مجال أنظمة المتابعة لمشاريع المنظمات الإنسانية والإغاثية في اليمن.

وأضاف الإيرباني في سلسلة تغريدات قائلاً: قيام مليشيا الحوثي بإغلاق الشركة التي تعمل كوسيط بين منظمات الإغاثة الدولية والمجتمع المحلي، ونهب كافة الكمبيوترات والسيرفرات التي تضم معلومات عن النازحين والمتضررين من الحرب في مختلف المحافظات، يهدف إلى منع إجراء مسح مستقل لمستحقي المساعدات الإنسانية والنازحين في مناطق سيطرتها.

جريمة نكراء

وتابع وزير الإعلام والثقافة والسياحة: هذه الجريمة النكراء تكشف إصرار مليشيا الحوثي الإرهابية الاستيلاء على المساعدات الغذائية والنقدية المقدمة من منظمات الأمم المتحدة للفئات الأشد فقرًا، والكشوفات الوهمية لصالح قياداتها، وسرقة الغذاء من أفواه الجوعى، وتسخيرها لاستقطاب وحشد المقاتلين وتمويل ما تسميه المجهود الحربي.

وتابع الإرياني: نستغرب صمت الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي والمنظمات والهيئات العاملة في مجال الإغاثة في اليمن، ازاء ما تعرضت له شركة “برودجي سيستم”، ونطالب بادانة واضحة وصريحة، وممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لوقف تدخلاتها في هذا الملف الإنساني، وضمان وصول المساعدات لمن يستحقها.