الإطاحة بـ 3 مقيمين بحوزتهم 81 ألف قرص مخدر

الأفواج الأمنية تطيح بشخصين بحوزتهما 59 كجم قات رونالدو يعلق بشأن أول مشاركة بالدوري السعودي علاقة شرب الماء قبل النوم في الوقاية من السكتات القلبية مستشار أسري: الصمت بين الزوجين أشبه بنار تحت الرماد وزير السياحة: أجواء المملكة خلقت ميزة تنافسية للمستثمرين وزارة الصناعة تحدد أنواع المعادن الخاضعة لتنظيم خاص وظائف إدارية بـ هيئة تنمية الصادرات السعودية توقيع اتفاقيات بأكثر من 10 مليارات ريال لدعم المنظومة العقارية الموارد البشرية توضح مدة الإجازة المدفوعة في حالة الوفاة النيابة: سجن ممارسة صحية 5 سنوات لاعتدائها بعنف على 11 رضيعًا
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مقيمين من الجنسية السودانية بمحافظة جدة، بحوزتهم (81,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.
وأوضحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، عبر حسابها في “تويتر”، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.