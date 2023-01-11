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تم إحالتهم للنيابة العامة

الإطاحة بـ 3 مقيمين لإطلاقهم النار في الهواء بإحدى المناسبات بالرياض

2023-01-11 الساعة 7:13
الإطاحة بـ 3 مقيمين لإطلاقهم النار في الهواء بإحدى المناسبات بالرياض
المواطن - واس

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قبضت شرطة منطقة الرياض على 3 مقيمين، لإطلاقهم النار في الهواء في إحدى المناسبات الاجتماعية.

النيابة العامة

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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