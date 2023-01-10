الإقالة تُهدد رامون دياز

أصبحت الإقالة تهدد المدرب الأرجنتيني رامون دياز، بعد تعادل فريقه الهلال ضد نادي الرائد مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الـ15 والمقدمة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وانتقدت فئات عريضة من جماهير أزرق الرياض، المدرب دياز بعد قراره الخاطئ بإخراج اللاعب حمد اليامي من مباراة الرائد رغم إحرازه للهدف الوحيد لأزرق الرياض، وتقديمه أداء فني مميز.

رامون دياز في خطر

المدرب دياز قد تتم إقالته في حال لم يُحقق الهلال نتيجة جيدة ضد نادي العدالة مساء الأحد المقبل في الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن.

وكان المدرب رامون دياز تولى تدريب الهلال في فبراير الماضي بعد إقالة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم.

ويستعد نادي الهلال لخوض منافسات كأس العالم للأندية في الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل، حيث تُقام البطولة في المغرب.

ونجح اللاعب حمد اليامي في إحراز الهدف الوحيد لـ أزرق الرياض بالدقيقة الـ25 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، تراجع أزرق الرياض مما منح الفرصة لفريق الرائد لمحاولة تسجيل هدف التعادل.

وكاد الأرجنتيني لوسيانو فييتو يُحرز الهدف الثاني لـ أزرق الرياض في الدقيقة الـ69 ولكن دون جدوى.

ونجح اللاعب يحيى سنبل في إحراز هدف التعادل لنادي الرائد من ضربة رأسية بالدقيقة الـ76.

وانتهت المباراة بالتعادل ليُصبح رصيد الأزرق 26 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن، بينما أصبح رصيد نادي الرائد 16 نقطة في المركز العاشر.