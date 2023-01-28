الاتحاد يحسم مصير حمدالله

كشفت تقارير إعلامية عن القرار النهائي من مجلس إدارة نادي الاتحاد بخصوص مصير المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وذكر الإعلامي خالد عبدالعزيز المقرب من نادي الاتحاد عبر حسابه في “تويتر” أن حساب النادي الجداوي سيعلن خلال فترة قريبة عن التجديد مع المهاجم المغربي لمدة موسمين.

وكان النجم المغربي انضم لنادي الاتحاد في ديسمبر من عام 2021 كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي النصر.

حمدالله يُبدع أمام النصر

وتألق اللاعب المغربي أمام نادي النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، حيث ساهم في تسجيل هدف لـ الاتحاد في مباراة انتهت بفوز العميد بثلاثية مقابل هدف.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم كشف عن هوية حكم نهائي كأس السوبر السعودي بين فريقي الاتحاد والفيحاء.

وسيقود المباراة الحكم الأرجنتيني فيرناندو راباليني صاحب الـ44 عامًا، حيث تُقام الأحد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، وذلك عبر قنوات SSC1 SD و SSC1 HD و Shahid VIP.

وكان الفيحاء وصل إلى النهائي، بعد الفوز على الهلال بهدف دون رد في دور نصف النهائي، بينما تأهل الاتحاد بعد فوزه على النصر بثلاثية مقابل هدف.