Icon

الاتحاد يحسم مصير حمدالله Icon الألماني باسكال فيرلاين يُتوج بالمركز الأول بسباقات فورمولا الدرعية اليوم Icon انفتاح البحر الأحمر من أسباب حدوث الزلازل بالسعودية Icon غسل صحن المطاف في 20 دقيقة Icon إجراء تعديلات على مباريات 3 جولات في دوري روشن Icon رصد 10 مخالفات على المنشآت الصحية في الظهران Icon نتائج مباريات اليوم في دوري يلو Icon نصائح فعالة لوقف نزيف الأنف Icon موسكو تمهل سفير لاتفيا أسبوعين لمغادرة أراضيها Icon ولي العهد بأحد مطاعم العلا : حي هالشوف أبو سلمان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
اللاعب المغربي يتألق مع العميد

الاتحاد يحسم مصير حمدالله

2023-01-28 الساعة 12:04
الاتحاد يحسم مصير حمدالله
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

كشفت تقارير إعلامية عن القرار النهائي من مجلس إدارة نادي الاتحاد بخصوص مصير المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وذكر الإعلامي خالد عبدالعزيز المقرب من نادي الاتحاد عبر حسابه في “تويتر” أن حساب النادي الجداوي سيعلن خلال فترة قريبة عن التجديد مع المهاجم المغربي لمدة موسمين.

قد يهمّك أيضاً
Img

إيفرتون يرفض عرض النصر لضم بيجوفيتش

Img

خطيب المسجد الحرام: أحسنوا الظن بالآخرين والتمسوا الأعذار لهم

وكان النجم المغربي انضم لنادي الاتحاد في ديسمبر من عام 2021 كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي النصر.

حمدالله يُبدع أمام النصر

وتألق اللاعب المغربي أمام نادي النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، حيث ساهم في تسجيل هدف لـ الاتحاد في مباراة انتهت بفوز العميد بثلاثية مقابل هدف.

حمدالله لاعب نادي الاتحاد

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم كشف عن هوية حكم نهائي كأس السوبر السعودي بين فريقي الاتحاد والفيحاء.

وسيقود المباراة الحكم الأرجنتيني فيرناندو راباليني صاحب الـ44 عامًا، حيث تُقام الأحد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، وذلك عبر قنوات SSC1 SD و SSC1 HD و Shahid VIP.

وكان الفيحاء وصل إلى النهائي، بعد الفوز على الهلال بهدف دون رد في دور نصف النهائي، بينما تأهل الاتحاد بعد فوزه على النصر بثلاثية مقابل هدف.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

قانوني يصدم النصر: استئنافهم ضد مشاركة محمد...
الرياضة

قانوني يصدم النصر: استئنافهم ضد مشاركة محمد...

الرياضة
اشتراكات لتصفح تويتر دون إعلانات
حصاد اليوم

اشتراكات لتصفح تويتر دون إعلانات

حصاد اليوم
85 وظيفة شاغرة لدى شركة NOMAC
وظائف

85 وظيفة شاغرة لدى شركة NOMAC

وظائف
أبل تبدأ إنتاج نسخة صوتية من كتب...
تكنولوجيا

أبل تبدأ إنتاج نسخة صوتية من كتب...

تكنولوجيا
راشد الغنوشي في قفص الاتهام
حصاد اليوم

راشد الغنوشي في قفص الاتهام

حصاد اليوم
لقطات من أمطار الرياض وتوقعات باستمرارها للغد
السعودية اليوم

لقطات من أمطار الرياض وتوقعات باستمرارها للغد

السعودية اليوم
لقطات من جهود القوات الخاصة لأمن الحج...
السعودية اليوم

لقطات من جهود القوات الخاصة لأمن الحج...

السعودية اليوم
عقوبة كبرى تنتظر مواطنًا لنقله 10 مخالفين...
السعودية اليوم

عقوبة كبرى تنتظر مواطنًا لنقله 10 مخالفين...

السعودية اليوم