الاتفاق يخطف الفوز بشق الأنفس من أبها

حقق الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق فوزًا صعبًا على ضيفه نادي أبها بنتيجة هدفين لهدف، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان الشوط الأول شهد إحراز اللاعب عبدالله الزوري للهدف الأول لفريق أبها بالدقيقة الـ28.

وفي الشوط الثاني من عمر اللقاء، واصل فارس الدهناء هجماته، ليُضيف هدف التعادل عبر اللاعب سنوسي الهوساوي بالدقيقة الـ68.

ونجح بعدها الفرنسي يوسف نياكاتي في إضافة الهدف الثاني لفارس الدهناء بالدقيقة الـ97.

بعد عرضية من سعيد المولد..

سنوسي هوساوي يضع الكرة في المرمى ⚽️ الاتفاق 1 × 1 أبها#الاتفاق_أبها⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/tN4EO4Sptb — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 7, 2023

وأصبح رصيد الاتفاق 16 نقطة في المركز الثامن، وتجمد رصيد أبها عند 16 نقطة في المركز التاسع.

وكانت مباراة الفريقين أُقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.