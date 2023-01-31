الاقتصاد السعودي الأسرع نموًا بين الاقتصاديات العالمية الكبرى

حقق الاقتصاد السعودي نموًا ملحوظًا، بأسرع وتيرة له منذ أكثر من عام، وساهم الاقتصاد غير النفطي في تسجيل أسرع نمو إجمالي بين الاقتصادات العالمية الكبرى.

تنويع الاقتصاد

وقالت بلومبرج، في تقريرها اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع أسعار الخام عزز عائدات الحكومة السعودية، وأدى إلى نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 8.7٪ في عام 2022، وهو الأسرع في العالم.

وقال مسؤولون لبلومبرج، إن المملكة ستستخدم الفائض لتجديد احتياطياتها، وإجراء تحويلات إضافية إلى صناديق الثروة السيادية، وربما تعزيز الإنفاق على المشاريع التي تهدف إلى المساعدة في تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على مبيعات النفط الخام.

تقديرات النمو

أظهرت تقديرات للهيئة العامة للإحصاء، اليوم الثلاثاء ، أن الاقتصاد غير النفطي نما بنسبة 6.2٪ سنويًا خلال الربع الأخير من العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ الربع الثالث من عام 2021. ونما قطاع النفط بنسبة 6.1٪ خلال نفس الفترة بفضل ارتفاع أسعار الخام العالمية.

وأوضحت التقديرات الحكومية أن الاقتصاد نما بشكل عام بنحو 8.7٪ العام الماضي. ويأتي ذلك على قدم المساواة مع تقديرات صندوق النقد الدولي، والتي تظهر أيضًا أن المملكة تسجل أسرع نمو اقتصادي بين الاقتصادات الكبرى في العالم، تليها الهند بنسبة 6.8٪.

الناتج المحلي

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، في بيانها اليوم الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة خلال الربع الرابع من عام 2022م، حقق نمواً بنسبة (5.4%) مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2021م، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2022م نمواً بنسبة 8.7% مقارنةً بالعام السابق (2021م).

جاء ذلك خلال تقرير التقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022م والتقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2022م الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء اليوم.

توقعات اقتصادية

وأصدرت ستراتيجيك جيرز، شركة استشارات إدارية رائدة تقدم خدمات متعددة التخصصات للقطاعين العام والخاص، توقعاتها الاقتصادية للمملكة في عام 2023، حيث قدم تقريرها نظرة متعمقة لحالة اقتصاد المملكة من خلال الجوانب الرئيسية مثل النقدية والمالية وسوق العمل، بالإضافة إلى التقدم المتوقع تحقيقه في المستقبل، كجزء من استراتيجية رؤية الحكومة 2030.

وتوقع التقرير الاقتصادي أن تتغلب دول مجلس التعاون الخليجي على الركود العالمي. وفقًا لتحليل شركة ستراتيجيك جيرز، حيث ستقود المملكة جنبًا إلى جنب مع الإمارات العربية المتحدة، وتيرة نمو دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2023.