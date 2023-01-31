Icon

طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا لمدة يومين Icon وظائف شاغرة في طيران أديل Icon الصين تسعى لإقامة منطقة تجارة حرة في الخليج Icon الأسهم السعودية تغلق منخفضة بتداولات 4.5 مليارات ريال Icon الزهراني: الروح الانهزامية لجماهير الهلال لا تليق بحجم فريقهم Icon ضبط متجر للعطور أقام مسابقة وهمية في تبوك Icon تقديم الدراسات العليا في جامعة الإمام عبدالرحمن غدًا Icon جواو كانسيلو ينضم إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة Icon ولادة نادرة لثلاثة توائم في نجران Icon تنبيه من الأرصاد لأهالي المدينة المنورة: استمرار الأتربة المثارة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
أخبار رئيسية
السعودية اليوم
تقارير
حصاد اليوم
ارتفاع الاقتصاد غير النفطي بنسبة 6.2٪ سنويًا

الاقتصاد السعودي الأسرع نموًا بين الاقتصاديات العالمية الكبرى

2023-01-31 الساعة 1:34
الاقتصاد السعودي الأسرع نموًا بين الاقتصاديات العالمية الكبرى
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

حقق الاقتصاد السعودي نموًا ملحوظًا، بأسرع وتيرة له منذ أكثر من عام،  وساهم الاقتصاد غير النفطي في تسجيل أسرع نمو إجمالي بين الاقتصادات العالمية الكبرى.

تنويع الاقتصاد

وقالت بلومبرج، في تقريرها اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع أسعار الخام عزز عائدات الحكومة السعودية، وأدى إلى نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 8.7٪ في عام 2022، وهو الأسرع في العالم.

قد يهمّك أيضاً
Img

الانضباط تُغرم الهلال 100 ألف ريال

Img

وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وقال مسؤولون لبلومبرج، إن المملكة ستستخدم الفائض لتجديد احتياطياتها، وإجراء تحويلات إضافية إلى صناديق الثروة السيادية، وربما تعزيز الإنفاق على المشاريع التي تهدف إلى المساعدة في تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على مبيعات النفط الخام.

تقديرات النمو

أظهرت تقديرات للهيئة العامة للإحصاء، اليوم الثلاثاء ، أن الاقتصاد غير النفطي نما بنسبة 6.2٪ سنويًا خلال الربع الأخير من العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ الربع الثالث من عام 2021. ونما قطاع النفط بنسبة 6.1٪ خلال نفس الفترة بفضل ارتفاع أسعار الخام العالمية.

وأوضحت التقديرات الحكومية أن الاقتصاد نما بشكل عام بنحو 8.7٪ العام الماضي. ويأتي ذلك على قدم المساواة مع تقديرات صندوق النقد الدولي، والتي تظهر أيضًا أن المملكة تسجل أسرع نمو اقتصادي بين الاقتصادات الكبرى في العالم، تليها الهند بنسبة 6.8٪.

الناتج المحلي

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، في بيانها اليوم الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة خلال الربع الرابع من عام 2022م، حقق نمواً بنسبة (5.4%) مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2021م، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2022م نمواً بنسبة 8.7% مقارنةً بالعام السابق (2021م).

جاء ذلك خلال تقرير التقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022م والتقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2022م الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء اليوم.

توقعات اقتصادية

وأصدرت ستراتيجيك جيرز، شركة استشارات إدارية رائدة تقدم خدمات متعددة التخصصات للقطاعين العام والخاص، توقعاتها الاقتصادية للمملكة في عام 2023، حيث قدم تقريرها نظرة متعمقة لحالة اقتصاد المملكة من خلال الجوانب الرئيسية مثل النقدية والمالية وسوق العمل، بالإضافة إلى التقدم المتوقع تحقيقه في المستقبل، كجزء من استراتيجية رؤية الحكومة 2030.

وتوقع التقرير الاقتصادي أن تتغلب دول مجلس التعاون الخليجي على الركود العالمي. وفقًا لتحليل شركة ستراتيجيك جيرز، حيث ستقود المملكة جنبًا إلى جنب مع الإمارات العربية المتحدة، وتيرة نمو دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2023.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 34
السعودية اليوم

تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 34

السعودية اليوم
مساعي الخيرية تناقش تحضيرات مشروع نماء واكتفاء
السعودية اليوم

مساعي الخيرية تناقش تحضيرات مشروع نماء واكتفاء

السعودية اليوم
أمير نجران يثمن حصول المعلمة اليامي على...
السعودية اليوم

أمير نجران يثمن حصول المعلمة اليامي على...

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
الأرصاد: ضباب كثيف على 3 مناطق
السعودية اليوم

الأرصاد: ضباب كثيف على 3 مناطق

السعودية اليوم
موعد مباريات الهلال بـ كأس العالم للأندية
الرياضة

موعد مباريات الهلال بـ كأس العالم للأندية

الرياضة
مباراة الاتحاد والهلال الأكثر دقائق لعب فعلي
الرياضة

مباراة الاتحاد والهلال الأكثر دقائق لعب فعلي

الرياضة
النمل وسيلة فعالة لاكتشاف المرض القاتل
صحة وطب‎

النمل وسيلة فعالة لاكتشاف المرض القاتل

صحة وطب‎