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بشأن هروب بعض اللاعبين من فحص المنشطات

البكيري: صالح الصقري تورط في التصريحات وبات في وجه العاصفة

2023-01-21 الساعة 5:06
البكيري: صالح الصقري تورط في التصريحات وبات في وجه العاصفة
المواطن - فريق التحرير

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تعرض نجم الاتحاد السابق، صالح الصقري لانتقادات قوية خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب تصريحاته بشأن هروب بعض اللاعبين من فحص المنشطات.

التصريح المثير للجدل

وقال صالح الصقري خلال تصريحاته لبرنامج “مع عزيز” على قناة SSC NEWS: “بعض زملائي في الفريق كانوا يدعون الإصابة بالتدريبات، في حال تم اختيارهم من قبل لجنة المنشطات؛ للهروب من الفحص”.

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صالح الصقري
الصقري

الانتقادات تحاصر صالح الصقري

وتفاعل الوسط الرياضي والجمهور مع تصريحات الصقري عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وسط حالة كبيرة من الغضب، كما طالبوه بتقديم اعتذار.

وقال الإعلامي محمد البكيري: “أُقدر الكابتن صالح الصقري اللاعب والإداري السابق بنادي الاتحاد على المستوى الشخصي لكن الكلام الخطير وخطير جداً.. الذي أدلى به في هذا المقطع. وفيه إساءة وتشويه صريح لكيان عريق بما قاله ووصفه، لذا عليه إما أن يثبته وإما يُحاسب عليه”.

صالح الصقري
الصقري

وتساءل البكيري، قائلًا: “هل يندرج (حسب نظام العمل) ما قاله صالح الصقري تحت بنود واشتراطات (خيانة الأمانة) بإفشاء أسرار العمل أثناء أو بعد مغادرة عمله؟.. أفيدونا يا من تفهمون في تشريعات العلاقة بين الموظف والجهة المنتسب لها”.

وتابع: “صالح الصقري في اعتقادي تورط في قضية ليس بحملها على كافة الأصعدة: قضائياً. إعلامياً. جماهيرياً. وبات في وجه العاصفة، إدارة الاتحاد أو أي لاعب عاصره بإمكانه الآن تحريك دعوى قضائية ضده. لتوجيه اتهامات مباشرة إذا كانت مجرد هراء وعيباه”.

واختتم البكيري سلسلة تغريداته قائلًا: “أنا لست مصدوماً من الكلام الخطير الذي قيل فقط.. بل صدمتي الكبرى أنه جاء من لاعب خلوق مثل الصقري الذي لم يصدر عنه يوماً كلاعب أو بعد ذلك، أي إساءات أو تجاوزات ضد زملائه أو منافسيه أو ناديه!!”.

صالح الصقري
الصقري

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم نادي النصر سابقًا، عبدالله بن زنان: “ما ذكره الكابتن صالح الصقري كلام خطير جداً، إما: أن كلامه صحيح وهذا يدل على أشياء أخطر مما قاله أو أن كلامه غير صحيح وعليه أن يكذب نفسه ويعتذر”.

وقال عبداللّه الينبعاوي: “سقطة واتهام خطير من صالح الصقري يجب أن لا يمر هذا التصريح مرور الكرام لأنه فيه تجني كبير على كيان كبير الاتحاد، يا كابتن هو من أشهرك ولحم أكتافك وخيرك منه.. أتيت في مرحلة إدارية وفشلت فشلاً ذريعاً”.

وعلق وحيد قائلًا: “نفسي أفهم المغزى من كلام الصقري وش استفدت منه أسأت لنفسك ولفريقك ولزملائك اللاعبين ولجمهور فريقك يعني وان كانت صحيحة الواقعة مع إني ما أتوقع لكن وش الفائدة من كلام مثل كذا”.

صالح الصقري
الصقري

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