البيت الأبيض: العلاقات الأمريكية السعودية متينة وإستراتيجية

أكد البيت الأبيض أن العلاقات الأمريكية السعودية متينة وإستراتيجية.

تعود لـ80 عامًا

وأشار البيت الأبيض إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تعود لـ 80 عامًا.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل نشرته “العربية”، مساء اليوم الجمعة، عبر حسابها بموقع تويتر.

“المواطن” ستوافيكم بالتفاصيل تباعًا.