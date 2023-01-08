التأمينات: 6 خطوات لإلغاء مدة غير نظامية للمشترك السعودي

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تفاعلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأحد، مع استفسارات المواطنين بشأن كيفية إلغاء مدة غير نظامية للمشترك في التأمينات في حال عدم وجود علاقة عمل.
وجاء الرد عبر خدمة العناية بالعملاء عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” عبر إنفوجراف صادر عنها يوضح خطوات إلغاء مدة غير نظامية عن طريق حسابك في التأمينات أون لاين كالتالي:
1 ـ تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي في تأميناتي أفراد.
2 ـ اختيار أيقونة التسلسل الزمني للاشتراكات.
3 ـ اختيار المنشأة المطلوبة والضغط على أيقونة تعديل مدة الاشتراك.
4 ـ اختيار نوع الطلب “مدة غير نظامية”.
5 ـ الموافقة على إقرار والضغط على أيقونة إرسال.
6 ـ إرسال رقم التحقق المرسل على الجوال المسجل في أبشر.