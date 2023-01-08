Icon

خبير: إيران متورطة في تصدير الشبو لدول العالم Icon حكم نهائي مونديال 2022 يدير مباراة الشباب والاتحاد Icon موسيماني ينفي تعاقد الأهلي مع نجم أورلاندو بايرتس Icon الآلاف يتظاهرون في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو Icon إغلاق مسارات الطريق للمتجه من ينبع إلى جدة Icon الجماهير تشكو غلاء أسعار تذاكر مباراة الشباب والاتحاد Icon الأرصاد: الضباب يحد الرؤية على 4 مناطق حتى الغد Icon موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة Icon سجين أمريكي يهرب من الشرطة وهو مكبل اليدين Icon الهلال يواجه أزمة قبل مونديال الأندية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
عن طريق حسابك في تأميناتي أفراد

التأمينات: 6 خطوات لإلغاء مدة غير نظامية للمشترك السعودي

2023-01-08 الساعة 8:32
التأمينات: 6 خطوات لإلغاء مدة غير نظامية للمشترك السعودي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تفاعلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأحد، مع استفسارات المواطنين بشأن كيفية إلغاء مدة غير نظامية للمشترك في التأمينات في حال عدم وجود علاقة عمل.

وجاء الرد عبر خدمة العناية بالعملاء عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” عبر إنفوجراف صادر عنها يوضح خطوات إلغاء مدة غير نظامية عن طريق حسابك في التأمينات أون لاين كالتالي:

قد يهمّك أيضاً
Img

انفجار ضخم بالقرب من مطار كابل

Img

أمانة العاصمة المقدسة: 6 نقاط لوقوف المركبات أثناء هطول الأمطار

خطوات إلغاء مدة نظامية للمشترك السعودي:

1 ـ تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي في تأميناتي أفراد.

2 ـ اختيار أيقونة التسلسل الزمني للاشتراكات.

3 ـ اختيار المنشأة المطلوبة والضغط على أيقونة تعديل مدة الاشتراك.

4 ـ اختيار نوع الطلب “مدة غير نظامية”.

5 ـ الموافقة على إقرار والضغط على أيقونة إرسال.

6 ـ إرسال رقم التحقق المرسل على الجوال المسجل في أبشر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خطيب المسجد الحرام: صلاح الموظف يرتبط بالوازع...
السعودية اليوم

خطيب المسجد الحرام: صلاح الموظف يرتبط بالوازع...

السعودية اليوم
4 اتفاقيات لتوظيف خريجي المعهد الصناعي الثانوي...
السعودية اليوم

4 اتفاقيات لتوظيف خريجي المعهد الصناعي الثانوي...

السعودية اليوم
رادار تبوك يتوقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة
السعودية اليوم

رادار تبوك يتوقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة

السعودية اليوم
وزارة الثقافة تفتح باب التقديم على منح...
السعودية اليوم

وزارة الثقافة تفتح باب التقديم على منح...

السعودية اليوم
رصد عدد من المخالفات في سكن العمالة...
السعودية اليوم

رصد عدد من المخالفات في سكن العمالة...

السعودية اليوم
مواطن بحوزته 42 كجم من الحشيش في...
أخبار أمنية

مواطن بحوزته 42 كجم من الحشيش في...

أخبار أمنية
حقوق وواجبات المواطن عند شراء سيارة جديدة
السعودية اليوم

حقوق وواجبات المواطن عند شراء سيارة جديدة

السعودية اليوم
انهيار قاتل خطيبته بمصر لحظة النطق بالحكم...
العالم

انهيار قاتل خطيبته بمصر لحظة النطق بالحكم...

العالم