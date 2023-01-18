السعودية تبحث مع بريطانيا الاستثمار في الطاقة الشمسية الفضائية

قالت صحيفة التايمز البريطانية، إن السعودية دخلت على خط مباحثات مع بريطانيا؛ من أجل الاستثمار في خطة رائدة بمجال الطاقة الشمسية المولدة في الفضاء إلى الأرض وذلك من أجل توفير إمدادات الطاقة المتجددة على مدار الساعة.

الطاقة الشمسية الفضائية.. العصر التالي للطاقة المتجددة

تعود فكرة استخدام الألواح الشمسية في الفضاء لتوفير الكهرباء على سطح الأرض إلى قرن من الزمان تقريبًا، وقد ظهرت في قصة قصيرة عام 1941 كتبها إسحاق أسيموف، ونشر مهندس الطيران بيتر جلاسر ورقة بحثية عنها في عام 1968.

وتتمثل الفكرة في جمع الطاقة الشمسية باستخدام الألواح الموجودة على قمر صناعي كبير جدًا في مدار جغرافي ثابت ومن ثم إرسال الطاقة إلى نقطة ثابتة على الأرض عبر تقنية الراديو.

ومزاياها الرئيسية عن طاقة الرياح والطاقة الشمسية الأرضية في قدرتها على توفير طاقة نظيفة، ليلاً ونهارًا، على مدار العام، وفي جميع الظروف الجوية.

ونما الاهتمام بها وبتكنولوجيتها في السنوات الأخيرة مع انخفاض التكاليف.

ويمكن للاستثمار المبكر في هذه التكنولوجيا أن يفيد الاستثمار الخاص الكبير ويوفر فائدة كبيرة لقطاعي الفضاء والتكنولوجيا المحليين، من خلال إنشاء حقوق ملكية فكرية ووظائف وعقود صناعية قيّمة.

التحدي الأكبر

يتمثل التحدي الأكبر في أنه من أجل توليد مستويات مثالية ومجدية اقتصاديًا من الطاقة الشمسية الفضائية، فإنه يجب أن تكون الهياكل المطلوبة كبيرة جدًا، سواء على الأرض أو في الفضاء.

وتابعت الصحيفة أن وزير الأعمال، جرانت شابس، التقى بوزير الاتصالات في المملكة، عبد الله السواحة، الأسبوع الماضي، وناقش معه توفير الدولة للتمويل المستقبلي لمشروع الطاقة الشمسية الفضائية في المملكة المتحدة.

وأضافت التايمز أن مشروع نيوم الرائد، قد حصل في المقابل على بعض التمويل من شركة سبيس سولار البريطانية.

ويؤدي التعاون بين شركة سبيس سولار البريطانية ونيوم لدمج ابتكارات المدن الذكية والتكنولوجيا ذات المستوى العالمي وذكاء البيانات، بالإضافة إلى تحفيز الدول الأخرى بالقيام باستثمارات كبيرة في تطوير الطاقة الشمسية القائمة على الفضاء في السنوات القادمة.

السعودية تسير في رحلة طموحة

وقال وزير الأعمال، جرانت شابس: تسير السعودية في رحلة طموحة لتحديث اقتصادها ومجتمعها، مما يفتح مجموعة من الفرص للشركات البريطانية المزدهرة، وتصدير الخبرات البريطانية التي يمكن أن تحول الوصول العالمي إلى الطاقة المتجددة بما في ذلك الطاقة الشمسية القائمة على الفضاء.

وفي المقابل، يعد التعاون على نطاق عالمي جزءًا أساسيًا من تحقيق طموحات بريطانيا في العلوم والابتكار.