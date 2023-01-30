التحكيم يثير غضب بيراميدز

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أبدى نادي بيراميدز استياءه من التحكيم، بعد تعادل الفريق الأول لكرة القدم ضد نظيره سيراميكا كيلوباترا، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
ولعب بيراميدز ضد سيراميكا كيلوباترا بالأمس، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري المصري لكرة القدم، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.
وشهدت المباراة حصول مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أحمد سامي، على بطاقة حمراء عند الدقيقة 35 من أحداث الشوط الأول، بعدما تسبب في ركلة جزاء من لمسة يد، ليُكمل فريقه لقاء سيراميكا بعشرة لاعبين.
وأعرب المدير الرياضي للنادي، هاني سعيد عن ضيقه الشديد من البطاقات الحمراء الكثيرة التي يتعرض لها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم من جانب الحكام في المباريات الأخيرة”.
وطالب هاني سعيد الحكام بضرورة مراجعة قراراتهم، مضيفًا خلال تصريحاته للمركز الإعلامي الرسمي للنادي: “الأمر أصبح غير محتمل”.
وأضاف قائلًا: “ليس من المنطقي أن يتعرض الفريق لخمس بطاقات حمراء خلال فترة قصيرة، في مباريات سموحة وفيوتشر وسيراميكا ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم، والبنك الأهلي والزمالك في الكأس”.
واختتم المدير الرياضي لنادي بيراميدز تصريحاته قائلًا: “جميع خبراء التحكيم أكدوا أن 3 بطاقات منها غير مستحقة على الإطلاق، وكلفت الفريق كثيرًا في الفترة الماضية”.
وسبق أن أصدر النادي بيانًا، في وقت سابق بعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد فيوتشر، انتقد خلاله الحكم محمد معروف.