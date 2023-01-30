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في الجولة الـ19 من الدوري الإسباني

التعادل السلبي يحسم مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد

2023-01-30 الساعة 1:31
التعادل السلبي يحسم مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد
المواطن - محمد سمعه

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حسم التعادل السلبي، مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد مساء أمس الأحد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

ريال مدريد ضد ريال سوسيداد

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، وذلك الشوط الثاني استمرت النتيجة على حالها، ليُصبح رصيد ريال مدريد 42 نقطة في المركز الثاني وبفارق 5 نقاط عن نادي برشلونة المتصدر.

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أما سوسيداد فأصبح رصيده 39 نقطة في المركز الثالث.

نتائج مباريات الجولة الـ19 

وكانت مباريات الجولة الـ19 من الدوري الإسباني، انطلقت الجمعة الماضية، بفوز ألميريا على إسبانيول بثلاثية لهدف.

وفي مباريات أول أمس السبت، فاز قاديش على ريال مايوركا بهدفين دون رد، بينما فاز برشلونة على جيرونا بهدف دون رد، وفاز إشبيلية على نادي إلتشي بثلاثية دون رد، وفاز ريال بيتيس على خيتافي بهدف دون مقابل.

ريال مدريد ضد ريال سوسيداد

وفي مباريات الأمس، فاز بلد الوليد على فالنسيا بهدف دون رد، بينما فاز أتلتيكو مدريد على أوساسونا بهدف دون رد، بينما فاز سيلتا فيجو على نادي أتلتيك بيلباو بهدف دون رد، وتعادل ريال مدريد مع ريال سوسيداد بدون أهداف.

وتُختتم مباريات الجولة الـ19 من الدوري الإسباني اليوم الاثنين، بإقامة مباراة فياريال ضد رايو فاليكانو حيث تنطلق المباراة في الساعة الـ11 مساءً بتوقيت المملكة.

ريال مدريد ضد ريال سوسيداد

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