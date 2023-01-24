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مع تحديد زمن الحصة

التعليم تسمح للمدارس الأهلية والعالمية تقديم بداية اليوم الدراسي

2023-01-24 الساعة 7:17
التعليم تسمح للمدارس الأهلية والعالمية تقديم بداية اليوم الدراسي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة التعليم، عن منح المدارس الأهلية والعالمية مرونة في تحديد زمن الحصة الدراسية بحيث لا تقل عن 35 دقيقة للمرحلتين الابتدائية والمتوسط و40 دقيقة للثانوي.

تطوير العملية التعليمية

وقالت الوزارة في تعميم لها اليوم الاثنين، إنه انطلاقًا من أهمية تطوير العمليات التعليمية وتسهيلًا لعمل المدارس الأهلية والعالمية، وذلك بالسماح لها بتحديد ساعات اليوم الدراسي والجدول المدرسي لتحقيق أفضل معايير الجودة في تقديم الخدمات التعليمية.

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وأضافت أنه تم اعتماد السماح للمدارس الأهلية والعالمية بتحديد ساعات اليوم الدراسي والجدول المدرسي وفق الضوابط التالية:

  • يحق للمدرسة تقديم بدء اليوم الدراسي بنصف ساعة أو تأخيره عما هو معتمد.
  • تمنح المدرسة مرونة في تحديد زمن الحصة بحيث لا تقل عن 35 دقيقة للابتدائي والمتوسط وعن 40 دقيقة للمرحلة الثانوية على أن يتم الاستفادة من الوفر المتحقق من المرونة في زمن الحصة الدراسية بالبرامج الإثرائية المرخصة من الوزارة بما يتوافق مع ساعات التعلم اليومية والأسبوعية المماثلة في التعليم العام لكل صف دراسي.
  • تلتزم المدرسة المطبقة لما ورد بالضوابط بإشعار إدارة التعليم أو مكاتب التعليم العالمي التي تتبع لها، مع أهمية الإعلان عن توقيت اليوم الدراسي للمستفيدين قبل الفصل الدراسي بأسبوعين أو عند التسجيل في بداية العام الدراسي.

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