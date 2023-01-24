المرور : طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا لمدة يومين الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 3 أشخاص لهم علاقة بحزب الله وظائف هندسية وإدارية شاغرة في مجموعة سيركو التعليم تسمح للمدارس الأهلية والعالمية تقديم بداية اليوم الدراسي المملكة تُدين وتستنكر بشدة إقدام أحد المتطرفين في هولندا على تمزيق المصحف الأمم المتحدة: طالبان منعت مليون فتاة من الالتحاق بالمدارس وظائف هندسية وفنية شاغرة لدى النهدي أمطار الرياض تظهر أجواء العاصمة المميزة الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع السعودية تتغلب على بريطانيا في مجال الرعاية الصحية للمرأة
أعلنت وزارة التعليم، عن منح المدارس الأهلية والعالمية مرونة في تحديد زمن الحصة الدراسية بحيث لا تقل عن 35 دقيقة للمرحلتين الابتدائية والمتوسط و40 دقيقة للثانوي.
وقالت الوزارة في تعميم لها اليوم الاثنين، إنه انطلاقًا من أهمية تطوير العمليات التعليمية وتسهيلًا لعمل المدارس الأهلية والعالمية، وذلك بالسماح لها بتحديد ساعات اليوم الدراسي والجدول المدرسي لتحقيق أفضل معايير الجودة في تقديم الخدمات التعليمية.
وأضافت أنه تم اعتماد السماح للمدارس الأهلية والعالمية بتحديد ساعات اليوم الدراسي والجدول المدرسي وفق الضوابط التالية: