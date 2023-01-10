التليغراف: طوابير الشراء على Spare الأمير هاري شحيحة

رصدت صحيفة التليغراف البريطانية أماكن بيع وشراء مذكرات الأمير هاري Spare التي تم طرحها صباح اليوم، معلقة أن الطوابير كانت شحيحة أمام المتاجر والمكتبات.

وقالت: تفاجأ العاملون في المكتبات بلندن بقلة الازدحام، فمذكرات الأمير هاري واحدة من أكثر المذكرات المنتظرة لهذا العام.

وتابعت: في صباح اليوم الثلاثاء عندما تم طرح نسخ من كتاب الأمير هاري سبير للبيع في لندن، كان من المتوقع أن يصطف المئات، لكن لم يظهر سوى العشرات بدلًا من ذلك.

افتتاح المتاجر مبكرًا

وقالت الصحيفة إنه مع التوقعات بأن يكون هناك ازدحام بين القراء، تم فتح العديد من المكتبات في لندن في وقت مبكر لاستيعاب الحشود المتحمسة، بدلًا من ذلك فوجئ الموظفون بفشل العرض.

وقالت صاحبة مكتبة لراديو BBC 4: اعتقدت أنه سيكون هناك طابور يحتشد حول المكتبة، لكن ليس هناك شخص واحد حضر إلى هنا لشراء المذكرات.

وتابعت الصحيفة: لم يكن هناك سوى حشد صغير خارج WH Smith في محطة فيكتوريا بوسط لندن حيث اصطف القراء للحصول على النسخ الأولى.

التسريبات سبب الفشل

وعزت التليغراف عزوف الجماهير عن شراء المذكرات بسبب تسريب الكثير من الكتاب بعد أن تم طرحه للبيع عن طريق الخطأ في إسبانيا قبل تاريخ نشره الرسمي.

وكشفت التسريبات أن الأمير هاري تعاطى مخدرات غير مشروعة عندما كان شابًا وكذلك اعتداء شقيقه عليه بالضرب مع تفاصيل مؤثرة عن تأثير وفاة والدته عليه ومشاركته في حرب أفغانستان.