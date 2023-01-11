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بمشاركة أكثر من 130 دولة و2000 ممثل

التمثيل العالمي بمؤتمر التعدين يعكس جودة الموضوعات المطروحة

2023-01-11 الساعة 10:32
التمثيل العالمي بمؤتمر التعدين يعكس جودة الموضوعات المطروحة
المواطن - فريق التحرير

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قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، اليوم الأربعاء، إنه لا بد من وجود منصة للموارد المعدنية لمواجهة تحديات قطاع التعدين تجمع الأطراف المعنيين والمؤسسات والمنظمات ومقدمي الخدمات والدوائر الأكاديمية.

وأوضح الخريف أن المنصة ضرورة لمعالجة التحديات التي يواجهها هذا القطاع ومناقشة الفرص والحلول بالنسبة لمستقبل التعدين.

مشاركة عالمية

وأشار الخريف إلى أن النسخة الثانية من مؤتمر التعدين شهد اهتمامًا كبيرًا بمشاركة أكثر من 130 دولة و200 متحدث و 2000 ممثل، لتعكس أهمية مستقبل التعدين، الذي يمضي خطوة للأمام عن طريق جودة الموضوعات المطروحة بالمؤتمر.

وأضاف الخريف أن التمثيل العالمي لمؤتمر التعدين، يعكس اهتمام وحرص والتزام المشاركين المعنيين بأن يصبحوا جزءًا من هذه المبادرة.

مؤتمر التعدين الدولي

انطلقت، أمس الثلاثاء، في الرياض النسخة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي، الذي يعقد لثلاثة أيام في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

ويأتي انعقاد هذه النسخة من المؤتمر تحت شعار “نحو إنشاء سلاسل توريد معدنية موثوقة ومرنة في أفريقيا وغرب ووسط آسيا”.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر حضور 13 ألف مشارك من أكثر من 100 دولة، حيث يشارك وزراء وممثلو حكومات من عدد من الدول، إضافة إلى مشاركة قادة الاستثمار، ورؤساء كبرى شركات التعدين، وخبراء ومختصين تقنيين في هذا المجال.

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