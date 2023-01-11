التمثيل العالمي بمؤتمر التعدين يعكس جودة الموضوعات المطروحة

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، اليوم الأربعاء، إنه لا بد من وجود منصة للموارد المعدنية لمواجهة تحديات قطاع التعدين تجمع الأطراف المعنيين والمؤسسات والمنظمات ومقدمي الخدمات والدوائر الأكاديمية.

وأوضح الخريف أن المنصة ضرورة لمعالجة التحديات التي يواجهها هذا القطاع ومناقشة الفرص والحلول بالنسبة لمستقبل التعدين.

مشاركة عالمية

وأشار الخريف إلى أن النسخة الثانية من مؤتمر التعدين شهد اهتمامًا كبيرًا بمشاركة أكثر من 130 دولة و200 متحدث و 2000 ممثل، لتعكس أهمية مستقبل التعدين، الذي يمضي خطوة للأمام عن طريق جودة الموضوعات المطروحة بالمؤتمر.

فيديو | وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف: يشارك في مؤتمر التعدين 130 دولة و200 متحدث و 2000 ممثل.. التعدين يأخذ خطوة للأمام عن طريق جودة الموضوعات المطروحة بالمؤتمر #التعدين_الدولي_2023 #الإخبارية pic.twitter.com/OzameX7XqX — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 11, 2023

وأضاف الخريف أن التمثيل العالمي لمؤتمر التعدين، يعكس اهتمام وحرص والتزام المشاركين المعنيين بأن يصبحوا جزءًا من هذه المبادرة.

مؤتمر التعدين الدولي

انطلقت، أمس الثلاثاء، في الرياض النسخة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي، الذي يعقد لثلاثة أيام في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

ويأتي انعقاد هذه النسخة من المؤتمر تحت شعار “نحو إنشاء سلاسل توريد معدنية موثوقة ومرنة في أفريقيا وغرب ووسط آسيا”.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر حضور 13 ألف مشارك من أكثر من 100 دولة، حيث يشارك وزراء وممثلو حكومات من عدد من الدول، إضافة إلى مشاركة قادة الاستثمار، ورؤساء كبرى شركات التعدين، وخبراء ومختصين تقنيين في هذا المجال.