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خلال لقائه مع رئيسة التغير المناخي في منتدى دافوس

الجبير يكشف جهود السعودية في التغير المناخي

2023-01-19 الساعة 10:14
الجبير يكشف جهود السعودية في التغير المناخي
المواطن - واس

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التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، رئيسة التغير المناخي في منتدى الاقتصاد العالمي نائبة رئيس مركز الطبيعة والمناخ انتونيا جاول، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023، في مدينة دافوس السويسرية.

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جهود المملكة

وجرى خلال اللقاء، استعراض جهود المملكة في مواجهة التغير المناخي والحد من تأثيره، وكذلك الجهود الدولية المبذولة حيالها، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال منتدى “دافوس 2023”.

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