الجبير يكشف جهود السعودية في التغير المناخي

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التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، رئيسة التغير المناخي في منتدى الاقتصاد العالمي نائبة رئيس مركز الطبيعة والمناخ انتونيا جاول، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023، في مدينة دافوس السويسرية.
وجرى خلال اللقاء، استعراض جهود المملكة في مواجهة التغير المناخي والحد من تأثيره، وكذلك الجهود الدولية المبذولة حيالها، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال منتدى “دافوس 2023”.