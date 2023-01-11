الأمن السيبراني يصدر تحذيرًا عالي الخطورة يتعلق بمنتجات لينوفو تدشين شركة سعودية جديدة للتعدين بقيمة 3 مليارات دولار الحمادي يوضح طريقة تنظيف البريد الإلكتروني من الإعلانات الملك سلمان وولي العهد يهنئان سلطان عُمان جهتان مسؤولتان عن تعويض المتضررين من سيول الأمطار الجدعان: المالية تدعم قطاع التعدين وفقًا لرؤية 2030 وظائف لدى مجموعة تداول السعودية الوطنية للتعليم تربح 25 مليون ريال بارتفاع 43% طرق اختيار المبيت في البر خلال فصل الشتاء وظائف لدى الشركة الوطنية لكفاءة الطاقة “ترشيد”
أكد وزير المالية محمد الجدعان، حرص الوزارة على خلق الوظائف وتنويع المصادر للحصول على فرص واعدة.
فيديو | وزير المالية محمد الجدعان: نحرص على خلق الوظائف وتنويع المصادر للحصول على فرص واعدة#التعدين_الدولي_2023 #الإخبارية pic.twitter.com/rGSRY0Qjkzقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 11, 2023
وأوضح الجدعان خلال جلسة حوارية بمؤتمر التعدين الدولي، أن قوانين الاستدامة المالية تنص على عوائد مستدامة سواء من خلال الرسوم أو التراخيص، لافتًا إلى عدم وجود أي مصلحة لوزارة المالية من استثمارات مثل هذه الشركات، مؤكدًا سعي الوزارة لتمكين هذا القطاع من خلال وضع المحفزات.
وأشار الجدعان إلى أن وزارة المالية ممكنة وداعمة لقطاع التعدين الذي يشكل أهمية كبيرة لرؤية المملكة 2030، مؤكدًا دعمه للقطاع من خلال التشريعات المتاحة والميزانية المتوقعة، فضلًا عن تعاون كافة الوزارات المعنية لتوفير المنصات والممكنات وما يحتاجونه من دعم سواء من الناحية التشريعية أو المالية.
فيديو | وزير المالية محمد الجدعان: قطاع التعدين مهم جِدا في #رؤية_السعودية_2030 ووزارة المالية تدعم وتمكن القطاع#التعدين_الدولي_2023 #الإخبارية pic.twitter.com/XSxjT8xq1M
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 11, 2023