الجدعان: المالية تدعم قطاع التعدين وفقًا لرؤية 2030

أكد وزير المالية محمد الجدعان، حرص الوزارة على خلق الوظائف وتنويع المصادر للحصول على فرص واعدة.

وأوضح الجدعان خلال جلسة حوارية بمؤتمر التعدين الدولي، أن قوانين الاستدامة المالية تنص على عوائد مستدامة سواء من خلال الرسوم أو التراخيص، لافتًا إلى عدم وجود أي مصلحة لوزارة المالية من استثمارات مثل هذه الشركات، مؤكدًا سعي الوزارة لتمكين هذا القطاع من خلال وضع المحفزات.

دعم قطاع التعدين

وأشار الجدعان إلى أن وزارة المالية ممكنة وداعمة لقطاع التعدين الذي يشكل أهمية كبيرة لرؤية المملكة 2030، مؤكدًا دعمه للقطاع من خلال التشريعات المتاحة والميزانية المتوقعة، فضلًا عن تعاون كافة الوزارات المعنية لتوفير المنصات والممكنات وما يحتاجونه من دعم سواء من الناحية التشريعية أو المالية.