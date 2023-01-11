الحدود الشمالية.. أمطار خير ومشروعات محفزة وتلمس لاحتياجات المواطنين

تتكاتف جميع الجهات المعنية في المملكة للتعامل مع حالة الطقس غير المستقر والأجواء المتقلبة التي تشهد هطول أمطار غزيرة؛ من أجل اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحفظ سلامة المواطنين، تحت رعاية وقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

ففي منطقة الحدود الشمالية، على وجه الخصوص إذ شهدت الساعات الماضية هطول أمطار رعدية غزيرة، كان الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير المنطقة، في قلب الميدان ويتابع كافة الإجراءات ووجَّه جميع جهات الاختصاص بأخذ جميع التدابير اللازمة والتنسيق بين جميع الإدارات المعنية؛ لتحقيق الحفاظ على الأرواح والممتلكات، والتأكد من جاهزية الأجهزة كافة، واستعدادها التام لتنفيذ المهام الموكلة إليها على الوجه المطلوب.

ودعا الأمير فيصل بن خالد المواطنين وزائري المنطقة إلى أخذ الحيطة والحذر في حالة هطول الأمطار الغزيرة وجريان المياه، وعدم التهاون بعبور المواقع الخطرة؛ حفاظًا على سلامتهم، متمنيًا السلامة للجميع، داعيًا الله أن يجعلها أمطار خير وبركة، وأن يعمَّ بنفعها البلاد والعباد.

كل مواطن محل اهتمام وعناية

خلال زيارة تفقدية للمحافظة، استقبل الأمير فيصل بن خالد بمقر محافظة رفحاء المسؤولين والقضاة ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكرين بالمحافظة، ومشايخ القبائل وجموع المواطنين بالمحافظة، الذين قدِموا للسلام عليه خلال زيارته التفقدية للمحافظة.

وأشار إلى توجيهات القيادة الحكيمة في تلمس احتياجات المواطنين والتواصل المباشر معهم والوقوف على احتياجاتهم، والتي لا تألو جهدًا في سبيل الارتقاء بشعبها، وتسهيل سبل العيش وتحقيق الرفاه والرخاء، داعيًا الجميع للعمل بكل جهد من أجل تحقيق التطلعات وتقديم الأفضل دائمًا.

وأكد أن كل مواطن في المنطقة محل الاهتمام والعناية، وأن زيارته التفقدية لمتابعة جميع الملاحظات والآراء والشكاوى وإيجاد الحلول الناجزة والمناسبة، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها وعزها واستقرارها وتقدمها.

مركز اتصال موحد

على صعيد آخر، دشن أمير الحدود الشمالية، مركز الاتصال الموحد بالمنطقة التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يستقبل تساؤلات واستفسارات العملاء المتعلقة ببرامج وخدمات الوزارة، بما في ذلك الموضوعات المرتبطة بالضمان المطور والحماية الاجتماعية والخدمات المقدمة لذوي الإعاقة والأيتام وغيرها، والعمل على معالجتها وتطويرها بما يضمن جودة الخدمات التي تقدمها الوزارة للمستفيدين بجميع مناطق المملكة، ويعد المركز التاسع من نوعه على مستوى المملكة.

تسهيل التواصل

ونوه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بتدشين المركز ودوره المهم في تسهيل التواصل مع عملاء الوزارة كافة وتقديم الخدمات لهم بكل يسر وسهولة، مؤكدًا أهمية تنفيذ رؤية الوزارة وخططها بالمنطقة بفاعلية وكفاءة، والنهوض بإستراتيجية سوق العمل التي تركز على إصلاحات جذرية لتوفير بيئة عمل محفزة ومستدامة، وتحقيق التنمية المستدامة.

نقل سوق الماشية برفحاء

من جانب آخر، تفقد أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم الأربعاء، عددًا من أحياء محافظة رفحاء، اطلع خلالها على بعض المشاريع الجاري تنفيذها.

وشملت الجولة مخطط المستودعات، حي الورود، حي الصناعية، وشارع الملك فيصل “السوق القديم”.

ووجه الأمير فيصل بن خالد بنقل سوق الماشية خارج النطاق العمراني من المحافظة قبل شهر رمضان المبارك القادم، مؤكدًا أهمية المتابعة المستمرة والعمل على تعزيز العمل البلدي والخدمي وتقديم أفضل الخدمات وتحقيق التنمية الشاملة، لاسيما مع ما يحظى به القطاع البلدي والخدمي من دعم كبير من القيادة الحكيمة.

بيئة محفزة

ووجه بضرورة الاهتمام بالتخطيط العمراني والحضري لتكوين بيئة محفزة للقطاعات الاقتصادية والأنشطة التجارية كافة، وتحفيز الأهالي لممارسة الأنشطة الانسانية الترفيهية والرياضية والسياحية التي ترفع من جودة الحياة، وكذلك تأهيل عدد من الحدائق العامة، والشوارع الرئيسة بشكل مناسب وفق معايير مبادرة تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري، والاهتمام بالمنظر العام، وتنسيق الحدائق وممرات المشاة، كما وجه أمين المنطقة بدراسة نقل الصناعية إلى مكان مناسب خارج المحافظة.