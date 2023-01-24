الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 3 أشخاص لهم علاقة بحزب الله

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 3 أشخاص من ميليشيا حزب الله؛ لاتهامهم بتسهيل تحويل الأموال للحزب عبر مراكز الصرافة.

تسهيل الأنشطة المالية لحزب الله

وقالت إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة حدد عدداً من الأفراد والكيانات المرتبطة بتسهيل الأنشطة المالية للحزب، مضيفة: يوجد في قلب هذه الشبكة صراف وخبير مالي لبناني لعب دوراً رئيسياً في تمكين حزب الله من الاستمرار في استغلال الأزمة الاقتصادية في لبنان وتفاقمها.

كذلك صنفت وزارة الخزانة أيضاً شركة صرافة، وهي شركة خدمات مالية مملوكة للصراف اللبناني، بالإضافة إلى اثنين من أبنائه الذين يسهلون أنشطة والدهم المالية وشركته لدعم حزب الله.

عقوبات سابقة مشابهة

وكانت أمريكا سبق وأن فرضت في ديسمبر 2022، عقوبات على أفراد وشركات بزعم تقديمهم خدمات مالية لجماعة حزب الله اللبناني، وتسهيل شراء أسلحة للجماعة.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية حينها إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة اتخذ إجراءات ضد شخصين وشركتين مقرهما لبنان بسبب تقديم خدمات مالية لـ حزب الله، إلى جانب شخص آخر شارك في تسهيل شراء أسلحة للجماعة.