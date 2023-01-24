المرور : طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا لمدة يومين الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 3 أشخاص لهم علاقة بحزب الله وظائف هندسية وإدارية شاغرة في مجموعة سيركو التعليم تسمح للمدارس الأهلية والعالمية تقديم بداية اليوم الدراسي المملكة تُدين وتستنكر بشدة إقدام أحد المتطرفين في هولندا على تمزيق المصحف الأمم المتحدة: طالبان منعت مليون فتاة من الالتحاق بالمدارس وظائف هندسية وفنية شاغرة لدى النهدي أمطار الرياض تظهر أجواء العاصمة المميزة الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع السعودية تتغلب على بريطانيا في مجال الرعاية الصحية للمرأة
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 3 أشخاص من ميليشيا حزب الله؛ لاتهامهم بتسهيل تحويل الأموال للحزب عبر مراكز الصرافة.
وقالت إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة حدد عدداً من الأفراد والكيانات المرتبطة بتسهيل الأنشطة المالية للحزب، مضيفة: يوجد في قلب هذه الشبكة صراف وخبير مالي لبناني لعب دوراً رئيسياً في تمكين حزب الله من الاستمرار في استغلال الأزمة الاقتصادية في لبنان وتفاقمها.
كذلك صنفت وزارة الخزانة أيضاً شركة صرافة، وهي شركة خدمات مالية مملوكة للصراف اللبناني، بالإضافة إلى اثنين من أبنائه الذين يسهلون أنشطة والدهم المالية وشركته لدعم حزب الله.
وكانت أمريكا سبق وأن فرضت في ديسمبر 2022، عقوبات على أفراد وشركات بزعم تقديمهم خدمات مالية لجماعة حزب الله اللبناني، وتسهيل شراء أسلحة للجماعة.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية حينها إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة اتخذ إجراءات ضد شخصين وشركتين مقرهما لبنان بسبب تقديم خدمات مالية لـ حزب الله، إلى جانب شخص آخر شارك في تسهيل شراء أسلحة للجماعة.