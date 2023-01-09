الدراسة أونلاين في جامعة الملك سعود فرع جدة اليوم

أعلنت إدارة جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها افتراضية– أون لاين- على أن يستمر دوام الموظفين عن بعد اليوم الاثنين.

الدوام أونلاين

وقالت إدارة الجامعة في تغريدة على موقع تويتر: بناءً على التقرير من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والإداريين، فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية الاثنين 16/ 6/ 1444هـ، في فرع الجامعة بجدة وستكون الدراسة بالفصول الافتراضية (أونلاين) على أن يستمر دوام الموظفين عن بعد اليوم.

جامعة الباحة

في وقت سابق، علقت جامعة الباحة الدراسة الحضورية، اليوم الاثنين، وأكدت أن الدوام عن بعد وفقًا للأنظمة والتعليمات، بناء على التقارير الواردة من الأرصاد بشأن تقلبات الأجواء المنطقة.

وقالت إدارة الجامعة في تغريدة على موقع التدوين المصغر تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر تعليق الدراسة (الحضورية) يوم الاثنين بجميع مقرات الجامعة، على أن يكون الدوام (عن بعد)؛ للطلاب والطالبات، وكافة منسوبي ومنسوبات الجامعة، وفقًا للأنظمة والتعليمات.