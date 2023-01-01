الدراسة أونلاين في جامعة الملك سعود فرع جدة غدًا

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، أن الدراسة ستكون عن بعد في فرع جدة غدًا الاثنين، تزامنًا مع تقارير الأرصاد.

الدراسة أونلاين

وقالت الجامعة في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأحد: بناءً على التقرير من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والكادر الإداري؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية ليوم الغد الاثنين 9/ 6/ 1444هـ، في فرع الجامعة بجدة، وستكون الدراسة بالفصول الافتراضية (أونلاين)، على أن يستمر دوام الموظفين عن بعد ليوم الغد.

جامعة الملك عبدالعزيز

وفي وقت سابق، أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، تحويل الدراسة الحضورية غدًا الاثنين، في مقر الجامعة بجدة وفرع الجامعة برابغ لتكون عن بُعد؛ وذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.