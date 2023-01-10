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بسبب تقارير الأرصاد

الدراسة عن بعد في جامعة حائل غدًا

2023-01-10 الساعة 9:51
الدراسة عن بعد في جامعة حائل غدًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة جامعة حائل، تحويل الدراسة عن بعد غدًا الأربعاء؛ بناء على التقارير الواردة من الأرصاد.

وقالت الإدارة في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء: بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، قررت جامعة حائل تحويل الدراسة غدًا عن بعد من خلال نظام التعليم البلاك بورد، ليوم غد الأربعاء في كافة كليات الجامعة بالمركز الرئيسي بمدينة حائل والفروع.

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تعليم حائل

في وقت سابق، أعلنت إدارة تعليم حائل، استمرار الدراسة عن بعد، غدًا الأربعاء؛ حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات في ظل حالة التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.

الدراسة عبر منصة مدرستي

وقالت الإدارة في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء: وفقًا للتقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، والتي تشير إلى عدم استقرار حالة الطقس، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، فقد تقرر استمرار الدراسة من خلال منصة مدرستي (عن بعد) ليوم غدٍ الأربعاء 18/ 6/ 1444هـ.

وأشارت الإدارة إلى أن ذلك القرار في جميع مدارس منطقة حائل، للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

 

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