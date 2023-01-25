الدفاع المدني: 6 نصائح للسلامة عند هطول الأمطار

وجهت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأربعاء، نصائح عدة للمواطنين والمقيمين عند هطول الأمطار للحفاظ على سلامتهم.

ونشر الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” يوضح بعض النصائح التي يجب اتباعها عند هطول الأمطار.

النصائح

ـ عدم المجازفة بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها.

ـ عدم تجاوز مجاري السيول؛ لأنه يزداد تدفقها ومنسوبها بسرعة.

ـ عدم الاقتراب من تجمعات المياه.

ـ انتبه المياه قد تغطي جسراً منجرفاً أو طريقاً مكسراً.

ـ عدم ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه والسيول.

ـ اتباع الطرق الرئيسة والمستخدمة قدر الإمكان.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك، حائل والقصيم ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.