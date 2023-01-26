الذكاء الاصطناعي أسرع التطبيقات انتشاراً

اكتسبت أداة الذكاء الاصطناعي “ChatGPT”، أول مليون مستخدم بعد خمسة أيام فقط من إطلاقها في نوفمبر من العام الماضي، وفقاً للمعلومات الواردة من الخدمة نفسها.

براعة غير عادية

وتمكن روبوت المحادثة “تشات جي بي تي” الذي أنتجته شركة “أوبن إيه آي” الناشئة في كاليفورنيا، من أن يجتاز ولكن بصعوبة امتحانات إحدى كليات الحقوق الأمريكية بعدما كتب نصوصًا عن موضوعات عدة كالقانون الدستوري والضرائب.

وتثير براعة روبوت الدردشة الذي يتغذى من كميات كبيرة من البيانات المنشورة على الإنترنت ويستطيع كتابة نصوص ردًا على أسئلة بسيطة، إعجاب العديد من مستخدمي الإنترنت، ولكن أيضًا مخاوفهم.

أهم مميزاته

ووُضع روبوت الدردشة للذكاء الاصطناعي والذي يمكنه إنتاج نصوص تشبه الكتابة البشرية، في جميع أنواع الاستخدامات، بدءاً من كتابة القصص القصيرة والنثر والموسيقى والأوراق البحثية إلى برمجة الكود الأساسي للتطبيقات وحل مشكلات الرياضيات والقيام بالترجمات.

من جانبه، حذر مؤسس شركة مايكروسوفت، بيل جيتس، من أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مثل “ChatGPT” يمكن أن تحل محل الأشخاص في الوظائف.

استثمارات بالملايين

بدورها، أكدت مايكروسوفت أمس، استثماراً بملايين الدولارات في شركة OpenAI الأمريكية، صانعة “ChatGPT”.

على الجانب الآخر، أعدت شركة البيانات الألمانية “Statista”، رسماً بيانياً، عن المدة التي استغرقتها أكثر التطبيقات شيوعاً على الإنترنت قبل الوصول إلى علامة المليون مستخدم.

الأكثر انتشارًا

وكانت إنستجرام، من بين الأقرب في تحقيق هذه العلامة، إذ نجحت خدمة الوسائط الاجتماعية الشهيرة في جذب مليون مستخدم خلال 2.5 شهر فقط، والتي تم قياسها عبر تنزيلات التطبيق.

وحقق تطبيقي “Spotify” و”Dropbox” أيضاً هذا الإنجاز بسرعة في خمسة وسبعة أشهر، على التوالي. ويعتقد الخبراء أن خدمات مثل “ChatGPT” نجحت في الوصول إلى مليون مستخدم بسرعة كبيرة نظراً لما توفره من استخدام عملي فوري.