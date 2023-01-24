الرئيس الأوكراني في مأزق بعد ارتفاع وتيرة الاستقالات في إدارته

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قدم نائب رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني، كيريلو تيموشينكو، استقالته إلى الرئيس فولوديمير زيلينسكي، بعد ساعات من تصريحات الأخير عن إجراء تغييرات في المناصب العليا بالحكومة وفي الأقاليم ستتم خلال الـ24 ساعة المقبلة.
كما قدم نائب وزير الدفاع الأوكراني، فياتشيسلاف شابوفالوف، إلى جانب عدد من المسؤولين الكبار، استقالتهم على خلفية قضايا فساد تتعلق بالجيش، وقد كان مسؤولًا عن الخدمات اللوجستية للقوات المسلحة الأوكرانية.
وجاءت قضية الفساد في الجيش بعد فضيحة تضخم أسعار شراء المواد الغذائية للوحدات العسكرية الأوكرانية.
وكانت الاستقالة الثالثة في نفس اليوم من أوليكسي سيمونينكو، نائب المدعي العام، وقد أكد مكتب المدعي العام لأوكرانيا المعلومات المتعلقة بإقالة سيمونينكو من منصبه بناء على طلبه.
وفي حين أن تلك الاستقالات جاءت في يوم واحد، إلا أنه قبل ذلك قدم مستشار رئيس الديوان الرئاسي الأوكراني أليكسي أريستوفيتش استقالته قبل أيام بعد أن تعرض لحملة انتقادات لتصريحه بأن الدفاعات الجوية الأوكرانية تسببت بانفجار مبنى سكني في دنيبروبيتروفسك.
وقامت أوكرانيا أيضًا بإقالة الحكام الإقليميين لكل من كييف وسومي وخيرسون وزابوريجيا ودنيبرو.
وتأتي إقالة نائب وزير تنمية البلديات، فاسيل لوزينكيتش، بشبهة تلقيه رشوة، فيما أعلنت وزارة الدفاع فتح تحقيق حول اتهامات فياتشيسلاف شابوفالوف بإبرام عقود بأسعار مبالغ فيها لمنتجات غذائية مخصصة للعسكريين.
كما قال المكتب الوطني لمكافحة الفساد، إن فاسيل لوزينكيتش، تلقى 400 ألف دولار لتسهيل إبرام عقود شراء معدات ومولدات بأسعار مبالغ فيها، بينما تواجه أوكرانيا نقصًا في الكهرباء بعد الضربات الروسية على منشآت الطاقة.
ومن المرجح أن تؤثر تلك الاستقالات والإقالات الجماعية في الدعم الغربي لكييف، حيث سيتم الدفع باتجاه تقليل الدعم بل ومنعه نظرًا للفساد الذي سيعطل أيضًا أي محاولات لإعادة إعمار أوكرانيا.