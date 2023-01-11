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سجلت 12°C

الرياض اليوم أبرد من بلاد الشام والحالة الممطرة العاشرة تبدأ غدًا

2023-01-11 الساعة 10:14
الرياض اليوم أبرد من بلاد الشام والحالة الممطرة العاشرة تبدأ غدًا
المواطن - فريق التحرير

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كشف الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني أن اليوم الأربعاء هو اليوم الـ36 من موسم المربعانية في فصل الشتاء.

وقال الحصيني: إن الحرارة المسجلة ظهر اليوم، الساعة الواحدة، تمثلت في أجواء باردة على الشمالية والوسطى، تميل للبرودة على الشرقية والمدينة والمرتفعات الغربية والجنوبية، ولطيفة إلى معتدلة على باقي المناطق.

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وتابع: أقل حرارة اليوم كانت في حائل 9°C، والرياض تُسجل 12°C، وهي أبرد من بلاد الشام.

 

الحالة الممطرة العاشرة

من جانب آخر، كشف ملامح الحالة الممطرة العاشرة متوقعًا أن تبدأ غدًا الخميس في المملكة.

وتابع: يمكن تصنيفها من خفيفة لشبه قوية وأمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة مع فرصة سيول وحبات برد.

وبشأن نطاق تأثيرها، أوضح الحصيني أن نطاق تأثيرها على أجزاء مناطق مكة والرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان والجوف والشمالية وحائل والمدينة وتبوك.

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