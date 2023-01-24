الزعاق: الأيام القادمة هي الأسرع مرورًا في السنة حسيًّا

كشف محلل الطقس د. خالد الزعاق، أن الأيام القادمة هي الأيام الأسرع مرورًا في السنة حسيًّا، وهي الأيام الفاصلة بيننا وبين رمضان، مشيرًا إلى أنه متبقٍّ عليه 59 يومًا، وسنلاحظ مرورها بلمح البصر.

ولفت الزعاق، خلال تغريدة على موقع تويتر، إلى أن العامة تصف شهر رجب وشعبان بالشهور القصيرة، موضحًا أن يوم الخميس 23 مارس غرة شهر رمضان، وأطول شهور السنة مرورًا شوال.

القمر والمشتري

من جانب آخر، قال الزعاق خلال فقرة برنامجه على قناة العربية: إن أكبر كواكب المجموعة الشمسية المشتري، وألمع نجوم السماء الشعرى، وأجمل ما في الكون القمر، مشيرًا إلى أن الثلاثة يمكن رؤيتهم بالعين المجردة طوال هذه الليالي.

كما لفت الزعاق إلى أن كل ليلة في هذه الليالي يقترب المشتري من القمر وأقرب مسافة بينهما يسميها العرب بالاقتران فالجميل سيقترن مع الكوكب الكبير، حيث إن المشتري أكبر من كوكب الأرض 1200 مرة، بينما القمر أصغر من الأرض 4 مرات.