الزعاق: الأيام القادمة هي الأسرع مرورًا في السنة حسيًّا

الزعاق: الأيام القادمة هي الأسرع مرورًا في السنة حسيًّا تقنية جديدة لتفتيت الحصى بكلى الإنسان دون ألم غرامات على مسمّمي الطيور النادرة بقبرص فرنسي يتجول بالعباءة والشماغ: أشعر بالانتماء للسعودية الأرض تستقبل إشارة إذاعية من مجرة تبعد 9 مليارات سنة ضوئية طريقة تعديل وسيلة النقل عند الحجز لحجاج الداخل تحذيرات من ضربة موجعة للاقتصاد الأمريكي قريبًا أمريكية تترجل فجأة من سيارتها وتتركها تسير وسط السيارات عقوبات مخالفي نظام الشركات تصل إلى السجن 3 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال الإطاحة بـ 5 مواطنين سرقوا صرافًا آليًّا وسطوا على 3 محال
كشف محلل الطقس د. خالد الزعاق، أن الأيام القادمة هي الأيام الأسرع مرورًا في السنة حسيًّا، وهي الأيام الفاصلة بيننا وبين رمضان، مشيرًا إلى أنه متبقٍّ عليه 59 يومًا، وسنلاحظ مرورها بلمح البصر.
الأيام القادمة :
هي الأيام الأسرع مروراً في السنة
حسياً
وهي الأيام الفاصلة بيننا وبين رمضان
فبقي عليه 59 يوماً وسنلاحظ مرورها بلمح البصر
والعامة يسمون شهر رجب وشعبان بالشهور القصيرة
ويوم الخميس 23 مارس غرة شهر رمضان
وأطول شهور السنة مروراً شوال
pic.twitter.com/2WTxfD9iIcقد يهمّك أيضاً
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) January 23, 2023
ولفت الزعاق، خلال تغريدة على موقع تويتر، إلى أن العامة تصف شهر رجب وشعبان بالشهور القصيرة، موضحًا أن يوم الخميس 23 مارس غرة شهر رمضان، وأطول شهور السنة مرورًا شوال.
من جانب آخر، قال الزعاق خلال فقرة برنامجه على قناة العربية: إن أكبر كواكب المجموعة الشمسية المشتري، وألمع نجوم السماء الشعرى، وأجمل ما في الكون القمر، مشيرًا إلى أن الثلاثة يمكن رؤيتهم بالعين المجردة طوال هذه الليالي.
كما لفت الزعاق إلى أن كل ليلة في هذه الليالي يقترب المشتري من القمر وأقرب مسافة بينهما يسميها العرب بالاقتران فالجميل سيقترن مع الكوكب الكبير، حيث إن المشتري أكبر من كوكب الأرض 1200 مرة، بينما القمر أصغر من الأرض 4 مرات.