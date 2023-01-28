توقعات بحالة ممطرة وتساقط الثلوج منتصف الأسبوع الجاري الزكاة: 31 يناير آخر موعد لتقديم الإقرار الضريبي اليوم.. السجون تفتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية النصر يسعى لضم مراد باتنا 4 مواجهات اليوم في دوري يلو المملكة: حرق المصحف في كوبنهاجن استفزاز لمشاعر ملايين المسلمين خسارة الفيصلي تشعل مباراة الأهلي والقيصومة الإطاحة بشخص بحوزته 131 كجم من نبات القات المخدر رصد هزة أرضية بقوة 2.99 ريختر جنوب غرب أبو عريش الموارد البشرية: 7 خطوات للاعتراض على عدم الأهلية بـ الضمان المطور
أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مجدداً أن 31 يناير الجاري هو آخر موعد لتقديم الإقرار الضريبي وسداده، عن الربع الرابع من العام الماضي (2022م).
وأوضحت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”: “اسأل الزكاة”، ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه “يجب تقديم الإقرار الربع الرابع وسداده، في موعد أقصاه 31 يناير2023 م”.
وكانت هيئة الزكاة أوضحت في وقت سابق، التهرب الضريبي يقصد به تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة، بقصد التهرب من تأدية الضريبة المستحقة.
ودعت هيئة الزكاة في حال ملاحظة وجود منشآت مخالفة لأحكام النظام، التقديم ببلاغ وإرفاق ما يثبت ذلك.