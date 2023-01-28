الزكاة: 31 يناير آخر موعد لتقديم الإقرار الضريبي

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مجدداً أن 31 يناير الجاري هو آخر موعد لتقديم الإقرار الضريبي وسداده، عن الربع الرابع من العام الماضي (2022م).

الإقرار الضريبي

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”: “اسأل الزكاة”، ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه “يجب تقديم الإقرار الربع الرابع وسداده، في موعد أقصاه 31 يناير2023 م”.

التهريب الضريبي

وكانت هيئة الزكاة أوضحت في وقت سابق، التهرب الضريبي يقصد به تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة، بقصد التهرب من تأدية الضريبة المستحقة.

ودعت هيئة الزكاة في حال ملاحظة وجود منشآت مخالفة لأحكام النظام، التقديم ببلاغ وإرفاق ما يثبت ذلك.