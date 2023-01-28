الزواج لسنوات طويلة يُقلل الإصابة بالخرف

كشفت دراسة أجراها باحثون في الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا، أن المتزوجين لسنوات طويلة هم الأقل عرضة للإصابة بالخرف في سن الشيخوخة.

150 ألف شخص

واستخدم الباحثون البيانات المسجلة في بحث أجرى في هذا الصدد على ما يقرب من 150 ألف شخص.

وفحص الباحثون أنواعًا مختلفة من الحالات الاجتماعية على مدار 24 عامًا تراوحت أعمارهم بين 44 إلى 68 عامًا، وكشف فحص ما إذا كانت هذه الحالة مرتبطة بالتشخيص السريري للخرف أو ضعف الإدراك الخفيف (MCI) بعد سنة 70 عامًا أن المجموعة التي كانت متزوجة لسنوات طويلة كان لديها معدل أقل للإصابة بالخرف، في مقابل ارتفاع معدلات الإصابة بالخرف بين المطلقين والعزاب.

واستخدم الباحثون هذه البيانات للتحقق من الإصابة بالخرف مقابل العوامل الصحية مثل: التدخين، وضغط الدم المرتفع، والسمنة وقلة النشاط البدني والسكر والمشاكل النفسية وتكوين صداقات، وجدوا أن إنجاب الأطفال له أهمية وقلل من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 60% بين الأشخاص غير المتزوجين في الدراسة، وقال الفريق البحثي: إنهم لا يعرفون ما إذا كان الزواج أو إنجاب الأطفال هو ما يحمي من الخرف.