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في حال تنازل الخصم

السجن سنة و5 آلاف ريال عقوبة إشهار السلاح

2023-01-10 الساعة 8:28
السجن سنة و5 آلاف ريال عقوبة إشهار السلاح
المواطن - فريق التحرير

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كشف المحامي زياد الشعلان، عن عقوبة إشهار السلاح حال تنازل الخصم.

 

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وقال الشعلان في فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق “تيك توك”: إن إشهار السلاح يعتبر جريمة كبيرة موجبة للتوقيف وطالما الخصم تنازل، فيحق للنيابة العامة أن تطلق سراح المعتدي بسبب تنازل صاحب الحق الخاص.

العقوبة:

وأوضح الشعلان أن العقوبة تعتمد على نوع السلاح الذي تم التهديد به، فإذا كان السلاح مرخصًا فإن العقوبة تصل للسجن سنة وغرامة مالية لا تزيد عن 5 آلاف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة السلاح.

أما في حال كان السلاح المستخدم بالجريمة غير مرخص فإن عقوبته تصل للسجن 18 شهرًا وغرامة مالية لا تزيد عن 6 آلاف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة السلاح.

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