السجن سنة و5 آلاف ريال عقوبة إشهار السلاح

أمطار رعدية غزيرة وسيول في 5 مناطق توقعات بهطول أمطار على الطائف ومركزي الهدا والشفا حتى المساء مذكرة تفاهم لرفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن هدف إطلاق منصة خاصة لتسجيل حجاج الداخل فيضانات عارمة تجتاح شمال غرب أستراليا السعودية تدرس زيادة الاستثمار في باكستان إلى 10 مليارات دولار ليلة موسيقية تجمع 3 نجوم كبار في بوليفارد رياض سيتي كمامة جديدة تحافظ على سرية مكالماتك حيلة ذكية لاستثمار ملايين في الإبل عالم سعودي حقق أكثر من 17 براءة اختراع: تطور كبير بعد رؤية 2030
كشف المحامي زياد الشعلان، عن عقوبة إشهار السلاح حال تنازل الخصم.
وقال الشعلان في فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق “تيك توك”: إن إشهار السلاح يعتبر جريمة كبيرة موجبة للتوقيف وطالما الخصم تنازل، فيحق للنيابة العامة أن تطلق سراح المعتدي بسبب تنازل صاحب الحق الخاص.
وأوضح الشعلان أن العقوبة تعتمد على نوع السلاح الذي تم التهديد به، فإذا كان السلاح مرخصًا فإن العقوبة تصل للسجن سنة وغرامة مالية لا تزيد عن 5 آلاف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة السلاح.
أما في حال كان السلاح المستخدم بالجريمة غير مرخص فإن عقوبته تصل للسجن 18 شهرًا وغرامة مالية لا تزيد عن 6 آلاف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة السلاح.