Icon

السعودية اليوم تبحث عن المكانة التي تليق بها على مستوى العالم Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك الأردن Icon وفاة مواطنة في بيشة سقطت من مبنى تحت الإنشاء Icon تحذير.. الكتمان يؤدي إلى اضطرابات نفسية ويسبب الاكتئاب Icon قائد القوات الخاصة للأمن البيئي يتفقَّد المراكز الميدانية في محمية شرعان Icon اختتام التمرين البحري المشترك تصدي 5 Icon الغذاء والدواء: 5 أخطاء شائعة تُعرِّض منتجات التجميل للبكتيريا Icon توقعات بأمطار غزيرة على الرياض والشرقية ورفع التنبيه إلى تحذير Icon الذكاء الاصطناعي يكشف في 10 ثوانٍ سبب بكاء الرضع Icon النصر يسعى لتعزيز صدارته Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
من يبحث عن المعوقات وتعطيل هذا المشروع العظيم فهِمم السعوديين بالمرصاد

السعودية اليوم تبحث عن المكانة التي تليق بها على مستوى العالم

2023-01-07 الساعة 12:05
السعودية اليوم تبحث عن المكانة التي تليق بها على مستوى العالم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال الكاتب والإعلامي سلطان الزايدي، إن السعودية اليوم تبحث عن المكانة التي تليق بها على مستوى العالم، وتتحرك في كل الاتجاهات بخطى ثابتة؛ لتحقيق كل الأهداف المنشودة، ومن يؤمن بهذا العمل، ويريد أن ينضم له ويسعى من أجله، فالأبواب مفتوحة له، أما من يبحث عن صنع المعوقات، وتعطيل هذا المشروع العظيم فهِمم السعوديين بالمرصاد.

وأضاف الكاتب في مقال له بصحيفة “عكاظ”، بعنوان “المشروع السعودي و «رونالدو»”: “تتنوع الأحداث الإيجابية والمبهجة في السعودية، وهي في واقعها ملفتة للنظر بشكل كبير، هذا التنوع فرض نفسه على كثير من دول العالم، ورسم حالة من الذهول والاستغراب والانبهار، فما تحقق خلال السنوات الماضية يصعب تصديقه على كافة الأصعدة، السياسية منها والاقتصادية والرياضية.

قد يهمّك أيضاً
Img

سحب أكثر من 600 ألف م3 من مياه الأمطار في الشرقية

Img

البنك السعودي البريطاني يعلن عن فرص تدريب عبر تمهير

قدرات وإمكانيات فريدة

وتابع الكاتب “هذا العمل العظيم والكبير الذي حدث في هذه الدولة العظيمة لم يكن ليحدث لولا أن وجدت الرغبة والشجاعة والقدرة على تحريك كل شيء كان ساكنًا في السابق، نعم هذه هي الحقيقة، فالأمير محمد بن سلمان ولي العهد «حفظه الله» آمن بكل القدرات والإمكانيات التي توجد على هذه الأرض، وفعل ما يجب فعله ويتناسب مع كل الظروف المحيطة بعملية التغيير والتطور، نحن اليوم يا سادة غير، آمالنا عريضة، وطموحاتنا كبيرة، لدينا مستقبل عظيم ينتظرنا، لن ننظر للماضي، ولن نتوقف عند تفاصيل صغيرة تعيق ازدهارنا وتقدمنا، السعودية اليوم تبحث عن المكانة التي تليق بها على مستوى العالم، وتتحرك في كل الاتجاهات بخطى ثابتة؛ لتحقيق كل الأهداف المنشودة، ومن يؤمن بهذا العمل، ويريد أن ينضم له ويسعى من أجله، فالأبواب مفتوحة له، أما من يبحث عن صنع المعوقات، وتعطيل هذا المشروع العظيم فهِمم السعوديين بالمرصاد”.

حدث رياضي عظيم

وأضاف “بالأمس القريب تناقل العالم قاطبًا حدثًا رياضيًّا عظيمًا، تمثل في استقطاب نجم الكرة العالمية الأول «كريستيانو رونالدو»؛ لينضم لنادي النصر السعودي، النادي العالمي الأول في قارة آسيا، هذا الحدث العظيم لا يخص نادي النصر لوحده، إنه يخص المملكة العربية السعودية، فمَن سيتحدث عن وجهة هذا النجم العظيم لن يغفل عن اسم السعودية، وسيظل يردَد في كل مكان، ناهيك عن الأعمال الكبيرة التي سيقوم بها هذا النجم الأسطوري لتطوير كرة القدم في السعودية”.

الإيمان بالمشاريع الكبيرة

وختم الكاتب بقوله “إن الإيمان بالمشاريع الكبيرة جزء مهم جدًّا من نجاحها، وعلى حدّ وصف النجم البرتغالي «كريستيانو رونالدو» حين أعجب بالمشروع المراد تنفيذه في السعودية من أجل تغيير الكثير من المفاهيم والأفكار، وبناء جيل جديد بمفهوم مختلف عن الاحتراف وتفاصيل كرة القدم كما في أوروبا؛ لذلك لا يجب أن تتوقف تلك المشاريع عند وجود مثل النجم «كريستيانو رونالدو»، فالطموح في هذا المجال ما زال كبيرًا، والخطوات المتتابعة سترفع من وتيرة هذه الأفكار وستنقلنا للأفضل بعد توفيق الله”.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سجال بين أحمد موسى ومستشار رئيس قناة...
العالم

سجال بين أحمد موسى ومستشار رئيس قناة...

العالم
صحيفة ليكيب تتوقع تشكيل فرنسا أمام إنجلترا...
الرياضة

صحيفة ليكيب تتوقع تشكيل فرنسا أمام إنجلترا...

الرياضة
إزالة مزارع تُسقى بمياه ملوثة جنوب مكة...
السعودية اليوم

إزالة مزارع تُسقى بمياه ملوثة جنوب مكة...

السعودية اليوم
بموافقة الملك سلمان.. مشاركة 3 أئمة في...
أخبار رئيسية

بموافقة الملك سلمان.. مشاركة 3 أئمة في...

أخبار رئيسية
وظائف بـ الهيئة الملكية عبر برنامج التأهيل...
السعودية اليوم

وظائف بـ الهيئة الملكية عبر برنامج التأهيل...

السعودية اليوم
أسعار النفط تصل لـ100 دولار في 2023
السوق

أسعار النفط تصل لـ100 دولار في 2023

السوق
الطائي يُنهي الشوط الأول ضد الباطن متقدمًا
الرياضة

الطائي يُنهي الشوط الأول ضد الباطن متقدمًا

الرياضة
مشاهد لهطول أمطار غزيرة على حي الورود...
السعودية اليوم

مشاهد لهطول أمطار غزيرة على حي الورود...

السعودية اليوم