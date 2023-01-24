Icon

أمطار الرياض تظهر أجواء العاصمة المميزة Icon الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع Icon السعودية تتغلب على بريطانيا في مجال الرعاية الصحية للمرأة Icon رابط التسجيل في دوري المدارس لـ البنين Icon وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك Icon لقطات لهطول أمطار متوسطة على المنطقة الشرقية Icon الجماهير: تغيير ناقل دوري روشن مطلب Icon تركي الفيصل: الدبلوماسية الشعبية أداة اتصال عصرية مع شعوب العالم Icon إسبانيا تغرم شركة توصيل طلبات 62 مليون دولار  Icon الإطاحة بـ 31 مخالفًا أشعلوا النار في المناطق المحمية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بحسب مؤشر دراسة عالمية

السعودية تتغلب على بريطانيا في مجال الرعاية الصحية للمرأة

2023-01-24 الساعة 6:07
السعودية تتغلب على بريطانيا في مجال الرعاية الصحية للمرأة
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

قالت صحيفة التليغراف إن السعودية تفوقت على بريطانيا في مجال الرعاية الصحية للمرأة، وذلك وفقًا لمؤشر هولوجيك العالمي لصحة المرأة.

وقال التقرير: أدت الجهود الضعيفة في الوقاية من المشكلات الصحية وتشخيصها وعلاجها إلى جعل بريطانيا تحتل مرتبة متدنية عن العديد من البلدان.

قد يهمّك أيضاً
Img

مقتل 9 أشخاص وإصابة آخرين في حادث إطلاق نار بكاليفورنيا

Img

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على 37 كيانًا إيرانيًّا

ووجد البحث الذي قارن بين ثروة من البيانات أن أداء بريطانيا كان أسوأ من معظم الدول الغربية المماثلة، بما في ذلك الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وفرنسا وألمانيا.

السعودية تتغلب على بريطانيا في مجال الرعاية الصحية للمرأة

مؤشر السعودية مقارنةً ببريطانيا

وتفوقت السعودية على بريطانيا في المؤشر العالمي لصحة المرأة لعام 2021 والذي نُشر اليوم الثلاثاء، حيث تصدرت المرتبة رقم 28 من بين 122 دولة، بينما جاءت بريطانيا في المرتبة 30.

وهذه النتيجة تضع لندن على قدم المساواة مع كازاخستان وسلوفينيا وكوسوفو وبولندا لتوفير الرعاية الصحية للمرأة، علمًا بأنه في السنوات السابقة كان ترتيبها رقم 12.

ما هو مؤشر هولوجيك؟

يستند مؤشر هولوجيك Hologic، وهي شركة تكنولوجيا طبية عالمية متخصصة في صحة المرأة، إلى دراسة استقصائية لأكثر من 127 ألف شخص حول العالم.

قال محللون إن ضعف الوصول إلى الفحص، والانتظار لفترات طويلة للتشخيص، ونقص الدعم للصحة العقلية كانت من بين العوامل التي تفسر تصنيفات الدول الضعيفة.

وتشمل عوامل التصنيف الأخرى:

  • فترات انتظار النساء  للحصول على موعد مع أخصائي أمراض النساء.
  • توفير دعم الصحة العقلية.
  • الرعاية الوقائية مثل فحص السرطان والسكري.
  • مشاكل التشخيص.

السعودية تتغلب على بريطانيا في مجال الرعاية الصحية للمرأة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وصفت لزوجها فتاة فتزوجها عليها!
السعودية اليوم

وصفت لزوجها فتاة فتزوجها عليها!

السعودية اليوم
موجز “المواطن” ليوم الأربعاء 11 يناير
السعودية اليوم

موجز “المواطن” ليوم الأربعاء 11 يناير

السعودية اليوم
بلومبيرغ: السعودية تستعد لإزاحة الهند من على...
تقارير

بلومبيرغ: السعودية تستعد لإزاحة الهند من على...

تقارير
توقعات بانخفاض الحرارة بعدة مناطق.. ارتدوا الملابس...
السعودية اليوم

توقعات بانخفاض الحرارة بعدة مناطق.. ارتدوا الملابس...

السعودية اليوم
نسك تستهدف تغطية 95% من لغات المسلمون...
السعودية اليوم

نسك تستهدف تغطية 95% من لغات المسلمون...

السعودية اليوم
سلطات البرازيل تصف المحتجين بالإرهابيين
العالم

سلطات البرازيل تصف المحتجين بالإرهابيين

العالم
مستكشف بريطاني: حظينا بكرم الضيافة السعودية وحسن...
السعودية اليوم

مستكشف بريطاني: حظينا بكرم الضيافة السعودية وحسن...

السعودية اليوم
قائمة الهلال والنصر لمواجهة ‎باريس سان جيرمان...
الرياضة

قائمة الهلال والنصر لمواجهة ‎باريس سان جيرمان...

الرياضة