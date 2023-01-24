أمطار الرياض تظهر أجواء العاصمة المميزة الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع السعودية تتغلب على بريطانيا في مجال الرعاية الصحية للمرأة رابط التسجيل في دوري المدارس لـ البنين وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لقطات لهطول أمطار متوسطة على المنطقة الشرقية الجماهير: تغيير ناقل دوري روشن مطلب تركي الفيصل: الدبلوماسية الشعبية أداة اتصال عصرية مع شعوب العالم إسبانيا تغرم شركة توصيل طلبات 62 مليون دولار الإطاحة بـ 31 مخالفًا أشعلوا النار في المناطق المحمية
قالت صحيفة التليغراف إن السعودية تفوقت على بريطانيا في مجال الرعاية الصحية للمرأة، وذلك وفقًا لمؤشر هولوجيك العالمي لصحة المرأة.
وقال التقرير: أدت الجهود الضعيفة في الوقاية من المشكلات الصحية وتشخيصها وعلاجها إلى جعل بريطانيا تحتل مرتبة متدنية عن العديد من البلدان.
ووجد البحث الذي قارن بين ثروة من البيانات أن أداء بريطانيا كان أسوأ من معظم الدول الغربية المماثلة، بما في ذلك الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وفرنسا وألمانيا.
وتفوقت السعودية على بريطانيا في المؤشر العالمي لصحة المرأة لعام 2021 والذي نُشر اليوم الثلاثاء، حيث تصدرت المرتبة رقم 28 من بين 122 دولة، بينما جاءت بريطانيا في المرتبة 30.
وهذه النتيجة تضع لندن على قدم المساواة مع كازاخستان وسلوفينيا وكوسوفو وبولندا لتوفير الرعاية الصحية للمرأة، علمًا بأنه في السنوات السابقة كان ترتيبها رقم 12.
يستند مؤشر هولوجيك Hologic، وهي شركة تكنولوجيا طبية عالمية متخصصة في صحة المرأة، إلى دراسة استقصائية لأكثر من 127 ألف شخص حول العالم.
قال محللون إن ضعف الوصول إلى الفحص، والانتظار لفترات طويلة للتشخيص، ونقص الدعم للصحة العقلية كانت من بين العوامل التي تفسر تصنيفات الدول الضعيفة.
وتشمل عوامل التصنيف الأخرى: