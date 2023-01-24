السعودية تتغلب على بريطانيا في مجال الرعاية الصحية للمرأة

قالت صحيفة التليغراف إن السعودية تفوقت على بريطانيا في مجال الرعاية الصحية للمرأة، وذلك وفقًا لمؤشر هولوجيك العالمي لصحة المرأة.

وقال التقرير: أدت الجهود الضعيفة في الوقاية من المشكلات الصحية وتشخيصها وعلاجها إلى جعل بريطانيا تحتل مرتبة متدنية عن العديد من البلدان.

ووجد البحث الذي قارن بين ثروة من البيانات أن أداء بريطانيا كان أسوأ من معظم الدول الغربية المماثلة، بما في ذلك الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وفرنسا وألمانيا.

مؤشر السعودية مقارنةً ببريطانيا

وتفوقت السعودية على بريطانيا في المؤشر العالمي لصحة المرأة لعام 2021 والذي نُشر اليوم الثلاثاء، حيث تصدرت المرتبة رقم 28 من بين 122 دولة، بينما جاءت بريطانيا في المرتبة 30.

وهذه النتيجة تضع لندن على قدم المساواة مع كازاخستان وسلوفينيا وكوسوفو وبولندا لتوفير الرعاية الصحية للمرأة، علمًا بأنه في السنوات السابقة كان ترتيبها رقم 12.

ما هو مؤشر هولوجيك؟

يستند مؤشر هولوجيك Hologic، وهي شركة تكنولوجيا طبية عالمية متخصصة في صحة المرأة، إلى دراسة استقصائية لأكثر من 127 ألف شخص حول العالم.

قال محللون إن ضعف الوصول إلى الفحص، والانتظار لفترات طويلة للتشخيص، ونقص الدعم للصحة العقلية كانت من بين العوامل التي تفسر تصنيفات الدول الضعيفة.

وتشمل عوامل التصنيف الأخرى: