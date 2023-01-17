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السعودية تعزز مكانتها في قارة إفريقيا بمشاريع رائدة 

2023-01-17 الساعة 4:26
السعودية تعزز مكانتها في قارة إفريقيا بمشاريع رائدة 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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سلط موقع Digital Journal الضوء على تركيز السعودية على الاستثمارات في قارة إفريقيا وخاصة في دول كينيا وتنزانيا وأوغندا وغيرهم، لتنويع شركائها.

أهمية إفريقيا للسعودية 

وقال التقرير: تماشيًا مع هذه السياسة، تسعى الرياض إلى تحقيق الأهداف التالية: الاستثمار في القدرات الجيوسياسية لهذه الدول، استقطاب الخبراء في صناعتها النفطية، وضمان الأمن الغذائي.

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ويعتبر الوضع الجيوسياسي في تنزانيا وأوغندا وكينيا ذا أهمية بالنسبة للمملكة؛ حيث تمتلك الدول الثلاث إمكانية الوصول إلى أعالي البحار.

السعودية تعزز مكانتها في قارة إفريقيا بمشاريع رائدة  (3)

وأضاف التقرير أن المملكة تسعى لبناء مساجد وجامعات لتعزيز الأنشطة الثقافية، وبالنسبة لصناعة النفط، تحتاج المملكة إلى العمال الأفارقة المهرة، حيث ترسل كينيا وأوغندا وتنزانيا العمال إلى هناك.

وتحاول الرياض أيضًا استخدام الأراضي الخصبة لهذه البلدان لإنتاج المحاصيل لتعزيز الأمن الغذائي لها.

أبرز مشاريع السعودية في إفريقيا

واستثمرت السعودية في البلاد الإفريقية في مشاريع بعدة مجالات مثل المياه، ففي غينيا قدمت منحة مشروع مياه بقيمة 8 ملايين دولار في نوفمبر الماضي، وكذلك حفر ما يقرب من 140 بئرًا، وسيتم تجهيز بعضها بمضخات مياه تعمل بالطاقة الشمسية.

ولفت الموقع الإلكتروني إلى أن المملكة وقعت مؤخرًا على سلسلة من المشاريع الاقتصادية والبيئية في إفريقيا منها:

  • وقعت شركة أكوا باور السعودية مذكرة تفاهم لبناء محطة لتحلية المياه في السنغال.
  • وقع الصندوق السعودي للتنمية في أكتوبر الماضي اتفاقية لتمويل المصابيح العامة التي تعمل بالطاقة الشمسية في جمهورية إفريقيا الوسطى.

  • وقعت المملكة وجنوب إفريقيا اتفاقيات بقيمة 15 مليار دولار تتعلق بالطاقة الهيدروجينية والتعدين والاستثمار وغير ذلك.
  • وقعت أكوا باور وجنوب إفريقيا مذكرة تفاهم بشأن مشروع هيدروجين أخضر.

واختتم التقرير قائلًا: إفريقيا جذابة من وجهة نظر الاستثمار بسبب مواردها الطبيعية والافتقار النسبي للتنمية في بعض الأجزاء، وهو ما يعني أنها تمثل سوقًا ضخمًا وفرصة استثمارية رائعة للمملكة، وهو ما يحقق الربح لجميع الأطراف.

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