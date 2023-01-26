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يعكس دورها في دعم وتعزيز العمل العربي

السعودية رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

2023-01-26 الساعة 9:42
السعودية رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب
المواطن - واس

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انتخب وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المملكة رئيساً للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لسنتين قادمين، وذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي الذي جرى اليوم في الدوحة.

تعزيز العمل العربي

وقدَّم معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، شكرَه لأعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب على ثقتهم بترشيح المملكة رئيسًا للمكتب التنفيذي في دورته القادمة، مبيِّناً أن اختيار المملكة تأكيد لمكانتها وتقدير الأشقاء العرب لدورها المحوري في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك في جميع مجالات التنمية الاجتماعية.

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وتتضمَّن أعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في إعداد مشروع الخطة السنوية والميزانية لأعضاء المجلس، ومشروع جدول أعمال المجلس، وتقديم التقرير السنوي عن نشاط المجلس إلى وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

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