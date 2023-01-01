Icon

المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف حاجزاً أمنياً في مدينة الإسماعيلية Icon الدفاع المدني: خذوا حذركم لاحتمالية هطول أمطار رعدية Icon في قبضة الأمن.. متورطون في إطلاق نار وسطو مسلح Icon الجوازات تطلق خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية عبر منصة أبشر Icon القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة في مواقع التواصل Icon أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد وسيول على 7 مناطق Icon الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد Icon جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم Icon تعليق الدراسة الحضورية بجامعة جدة الجمعة والسبت Icon توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أبناء الوطن يديرون المهمة كاملة

السعوديون في الفحص الدوري.. صورة مذهلة وجميلة

2023-01-01 الساعة 10:01
السعوديون في الفحص الدوري.. صورة مذهلة وجميلة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

روى الكاتب والإعلامي إبراهيم علي نسيب تجربته مع الفحص الدوري للمركبة، وكيف تمكن أبناء الوطن من تنفيذ المهمة كاملة مع توطين القطاع.

وقال الكاتب في مقال له بصحيفة “المدينة”، بعنوان “السعوديون في الفحص الدوري!!”: “كنت في الفحص الدوري للسيارات في مدينة جدة فرع الشمال، وكانت الصورة المذهلة والجميلة والرائعة التي رأيت، حيث تسلم أبناء وبنات الوطن المهمة كاملة هناك، تلك المهمة التي كان يقوم بها ويؤديها أخوة مقيمون، ومن ثم سلموها لأبنائنا، الأحق والأجدر بكل ما يهم الوطن، و(لا) أجمل من أن ترى أبناءك وبناتك يخدمون وطنهم وهم في قمة السعادة، هناك كانت الرحلة معهم في مسارات الانتظار، وهناك كانت الفرصة لمشاهدة الأجساد التي كانت تعمل بجد رغم أنف الزحام.

قد يهمّك أيضاً
Img

كويتي يلقي الفيمتو على سيارة جارته لركنها أمام منزله!

Img

فريق إنجاد يعلن العثور على مفقود الأبواء متوفى

أبناء الوطن يديرون المهمة

وتابع الكاتب “لأنني مواطن؛ فرحت جداً بمشاهدة أبنائنا وهم يديرون المهمة، وفرحت أكثر بحرصهم على أدائها بإتقان ودقة، لدرجة أنهم يُفتِّشون أي شيء في السيارة، حتى مقاعد السيارة!! ويتأكَّدون من سلامة كل شيء!! وهناك شكرت السيدة عائشة أحمد، الفتاة النابهة والتي فاجأتني بأنها لم تنتظر وصولي لأُقدِّم لها استمارة السيارة، ومن ثم أدفع الفاتورة، بل قدمت لي الفاتورة جاهزة، لأنها أخذت رقم السيارة قبل أن أصل إليها، وكل هذا من أجل تسريع الحركة وتخفيف الزحام، بالطبع شكرتها جداً، ومن ثم ذهبت للمسار المزدحم، وندمت جداً حين رأيت “مسار سالك”، المسار الذي يُخلِّصك من الزحام، ويمنحك فرصة لحجز موعد للفحص دون تعب ودون انتظار، ما علينا.. والشكر كل الشكر للجميع..!!”.

توطين كل شيء

وأضاف “أنا مع توطين كل الوظائف وكل المهن وكل شيء، و(لا) بأس من الاستعانة ببعض الخبرات للضرورة القصوى، ذلك لأن أبناءنا وبناتنا جاهزون جداً لأداء أي مهمة، ومن أجل ذلك فإني أتمنى أن يتم توطين كل كيان وكل مكان فوق أرضنا وعشقنا «مملكتنا»..!!”.

وختم الكاتب بقوله “كان بإمكاني أن أضع هنا بعض الملاحظات وبعض الكلمات وبعض الصور التي لم تعجبني في الفحص الدوري، والتي قلتها لهم!! ذلك لأن همَّي هو أن أكون مع أي فكرة وطنية تدعم تمكين أبنائنا وبناتنا من العمل والقيام بدورهم، و(لا) شيء يصعب أمام الأرواح المصرة على النجاح… وهي خاتمتي ودمتم”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لقطات لتكريم جيرو بمقر إقامة منتخب فرنسا...
الرياضة

لقطات لتكريم جيرو بمقر إقامة منتخب فرنسا...

الرياضة
جوجل تطلق ميزة جديدة لزوار كأس العالم
كأس العالم

جوجل تطلق ميزة جديدة لزوار كأس العالم

كأس العالم
لقطات من معرض جدة للكتاب 2022
حصاد اليوم

لقطات من معرض جدة للكتاب 2022

حصاد اليوم
اتفاقيات لـ سابك في بولندا لتقديم حلول...
السعودية اليوم

اتفاقيات لـ سابك في بولندا لتقديم حلول...

السعودية اليوم
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة الفنار
وظائف

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة الفنار

وظائف
الجيش الصيني يجري مناورات عسكرية حول تايوان
العالم

الجيش الصيني يجري مناورات عسكرية حول تايوان

العالم
الباطن يعبر الرائد ويصعد لربع نهائي كأس...
آخر الاخبار

الباطن يعبر الرائد ويصعد لربع نهائي كأس...

آخر الاخبار
تسلا تعلق إنتاج السيارات الكهربائية بمصنع شنغهاي
العالم

تسلا تعلق إنتاج السيارات الكهربائية بمصنع شنغهاي

العالم