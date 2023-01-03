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درءًا لما وصفه بالفتنة والحفاظ على حسن الجوار

السودان تغلق الحدود مع إفريقيا الوسطى بعد الانقلاب الفاشل

2023-01-03 الساعة 4:31
السودان تغلق الحدود مع إفريقيا الوسطى بعد الانقلاب الفاشل
المواطن- فريق التحرير

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قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو والمعروف بلقب حميدتي إنه سيتم إغلاق حدود السودان مع إفريقيا الوسطى درءًا لما وصفه بالفتنة والحفاظ على حسن الجوار.

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إفشال محاولة انقلاب في إفريقيا الوسطى

وبحسب قناة العربية، فقد اتهم حميدتي جهات لم يسمها، خططت لتغيير النظام في إفريقيا الوسطى؛ انطلاقًا من داخل الحدود السودانية.

وأكد إفشال محاولة قلب نظام الحكم في إفريقيا الوسطى والقبض على المتورطين، كما أشار إلى فتح معسكرات لضبط ورقابة الحدود السودانية مع إفريقيا الوسطى.

وإفريقيا الوسطى هي جمهورية في وسط إفريقيا، وهي بلد غير ساحلي في وسط إفريقيا، تحدها تشاد في الشمال و‌السودان في الشمال الشرقي، و‌جنوب السودان في الشرق، و‌جمهورية الكونغو الديمقراطية و‌جمهورية الكونغو في الجنوب و‌الكاميرون في الغرب، وعاصمتها هي بانغي.

رد الفعل الأمريكي

وقال وزير خارجية أمريكا، أنتوني بلينكن، إن واشنطن تؤكد دعمها للعملية السياسية في السودان، وحث الأطراف السودانية على الانخراط سريعًا وبحسن نية في حوار هادف لحل القضايا العالقة.

العنف في دارفور

ويُذكر أنه في وقت سابق، أدانت البعثة الأممية في السودان أحداث العنف الأخيرة في جنوب دارفور، والتي أودت بحياة العشرات، وتسببت في تشريد المئات.

وحثت البعثة الأممية في السودان؛ أطراف النزاع على وقف العنف بشكل فوري، الذي يودي بحياة الأبرياء، واتخاذ تدابير أقوى لحماية المدنيين، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.

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