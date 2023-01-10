الشؤون الإسلامية تعلن عن وظائف في مختلف المناطق

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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إتاحة التسجيل في وظائف (الأئمة) و(المؤذنين) لحملة (الثانوية) في مختلف مناطق المملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
1- وظائف الأئمة:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– ألا يقل العمر عن 18 سنة .
– الحصول على الشهادة الثانوية.
– حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.
– اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.
– التفرغ التام للعمل.
– اجتياز الكشف الطبي.
– حُسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حُكم على المتقدم بجريمة مخلة بالدين والشرف والأمانة، أو تم الفصل من العمل الحكومي بقرار نظامي.
2- وظائف المؤذنين:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– ألا يقل العمر عن 18 سنة.
– الحصول على الشهادة الثانوية.
– حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.
– اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.
– التفرغ التام للعمل.
– اجتياز الكشف الطبي.
– حُسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حُكم على المتقدم بجريمة مخلة بالدين والشرف والأمانة، أو تم الفصل من العمل الحكومي بقرار نظامي.
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