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أئمة ومؤذنون لحملة الثانوية

الشؤون الإسلامية تعلن عن وظائف في مختلف المناطق

2023-01-10 الساعة 10:06
الشؤون الإسلامية تعلن عن وظائف في مختلف المناطق
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إتاحة التسجيل في وظائف (الأئمة) و(المؤذنين) لحملة (الثانوية) في مختلف مناطق المملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- وظائف الأئمة:

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– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– ألا يقل العمر عن 18 سنة .
– الحصول على الشهادة الثانوية.
– حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.
– اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.
– التفرغ التام للعمل.
– اجتياز الكشف الطبي.
– حُسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حُكم على المتقدم بجريمة مخلة بالدين والشرف والأمانة، أو تم الفصل من العمل الحكومي بقرار نظامي.

2- وظائف المؤذنين:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– ألا يقل العمر عن 18 سنة.
– الحصول على الشهادة الثانوية.
– حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.
– اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.
– التفرغ التام للعمل.
– اجتياز الكشف الطبي.
– حُسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حُكم على المتقدم بجريمة مخلة بالدين والشرف والأمانة، أو تم الفصل من العمل الحكومي بقرار نظامي.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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