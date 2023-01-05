الشؤون الإسلامية: مخالفات على المساجد منذ سنوات ولن نتسامح مع المعتدين

كشف رئيس الشؤون الإعلامية في وزارة الشؤون الإسلامية عبدالله العنزي، أن هناك تعديات على المساجد منذ عشرات السنين، مؤكدًا أن الوزارة ستعيد الأموال من المعتدين وستحاسبهم.

محاسبة صارمة

وأوضح العنزي في تصريحات لنشرة النهار المذاعة على قناة “الإخبارية”، أن هناك مخالفات من عشرات السنين في المساجد وهي مستمرة منذ إطلاق التيار وحتى الآن”.

وأضاف أنه الآن يجري محاسبة جميع من استغلوا موارد الكهرباء وموارد المساجد بأثر رجعي منذ إطلاق التيار حتى المخالفة.

وبشأن المخالفات والمحاسبة، أشار إلى أن الوزارة تقوم بمباشرة الحالات والذهاب للجهات المختصة لمتابعة المعتدين وهناك إدارات قانونية بالوزارة تتابع استعادة الأموال من المعتدين سواء تقاعد الشخص أو باقِ.

لا تسامح

وأوضح العنزي أن المخالفات التي تم ضبطها للأسف من بعض المواطنين ومن منسوبي المساجد، مشيرًا إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية لن تتسامح مع كل من يعتدي على المال العام وعلى المساجد.