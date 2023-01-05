الشباب يتعثر أمام الوحدة ويظل بالوصافة

إتاحة سداد رسوم الحج على دفعات متباعدة لأول مرة 135 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ذا هيل: يجب التخلص من الغطرسة الأمريكية وطلب المساعدة السعودية الدفاع المدني يعلن فتح باب القبول للنساء على رتبة جندي 4 أيام تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن للدفعة 62 أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم وظائف بمجلس الضمان الصحي في عدة تخصصات في استطلاع للنخبة شارك فيه مسؤولون أمريكيون.. محمد بن سلمان شخصية العام عربيًّا اعتماد مشاركة جميع أندية دوري روشن بدوري الرديف الموسم المقبل اتفاقية ثلاثية للتعاون المشترك وإطلاق برنامج للتمكين الاقتصادي في اليمن
تلقى نادي الشباب، خسارة مفاجئة أمام نادي الوحدة بنتيجة 2/ 1 ضمن مباريات الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
الوحدة يتجاوز الشباب بثنائية ⚽️⚽️قد يهمّك أيضاً
📺 شاهد أهداف اللقاء ⬇️#الوحدة_الشباب | #SSC pic.twitter.com/qEw4dvwJJj
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 5, 2023
ونجح البرازيلي كارلوس جونيور في إحراز الهدف الوحيد لليث في الشوط الأول من ضربة رأسية في الدقيقة الخامسة عشرة من عمر الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني سجل نادي الوحدة هدفين عبر اللاعبين فيصل فجر وهزاع الغامدي في الدقيقتين الـ53 والـ65.
وأهدر البرازيلي أنسيلمو، فرصة إحراز الهدف الثالث في الدقيقة الـ82.
وحافظ الوحدة على فوزه ليُصبح رصيده 12 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد الشباب عند 25 نقطة في المركز الثاني.