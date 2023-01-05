الشباب يتعثر أمام الوحدة ويظل بالوصافة

تلقى نادي الشباب، خسارة مفاجئة أمام نادي الوحدة بنتيجة 2/ 1 ضمن مباريات الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ونجح البرازيلي كارلوس جونيور في إحراز الهدف الوحيد لليث في الشوط الأول من ضربة رأسية في الدقيقة الخامسة عشرة من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سجل نادي الوحدة هدفين عبر اللاعبين فيصل فجر وهزاع الغامدي في الدقيقتين الـ53 والـ65.

وأهدر البرازيلي أنسيلمو، فرصة إحراز الهدف الثالث في الدقيقة الـ82.

وحافظ الوحدة على فوزه ليُصبح رصيده 12 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد الشباب عند 25 نقطة في المركز الثاني.