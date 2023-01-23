الشرطة الأمريكية: الغيرة كانت الدافع وراء مذبحة مونتيري بارك 

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قالت الشرطة الأمريكية، إن الدافع وراء ارتكاب مذبحة مونتيري بارك، والذي خلف 10 قتلى، كان الغيرة، حيث كان الجاني يبحث عن زوجته في استوديو للرقص في كاليفورنيا.
وانطلق هوو كان تران، 72 عامًا، غاضبًا في هياج وحشي إلى استوديو Star Ballroom Dance في مونتيري بارك ليلة الأحد، مما أسفر عن مقتل خمس نساء وخمسة رجال وإصابة عدد آخر، قبل أن يطلق النار على نفسه خلال مواجهة مع الشرطة.
وقال مصدر في الشرطة لصحيفة لوس أنجلوس تايمز، إن هناك أدلة متزايدة على أن كل ذلك كان يقوده العنف المنزلي.
وقال رئيس غرفة التجارة الصينية في لوس أنجلوس وزعيم المجتمع الصيني المنظم لحفل مونتيري بارك، تشيستر تشونج، إن الجاني كان يشعر بالغيرة من عدم دعوته إلى حفل تحضره زوجته.
وتابع لشبكة ABC 7: هذه الكراهية بين الزوجة والزوج كانت السبب وراء مقتل أشخاص أبرياء.
وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن تران كان يعطي دروسًا في الرقص في نفس الاستوديو الذي حدثت فيه الجريمة، في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث التقى بزوجته وسرعان ما تزوجا لكن زواجهما انهار بحلول عام 2005.
ويُذكر أن تران كان قد فر من مكان الحادث وبقي طليقًا حتى صباح اليوم الاثنين عندما أوقفته الشرطة في الشاحنة التي تم رصده فيها، وبعد مواجهة استمرت لساعات، توفي تران متأثرًا بجراحه بعد أن أطلق النار على نفسه.