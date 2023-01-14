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اعترض أنصار البيئة على نشاط استخراج الفحم

الشرطة في ألمانيا تفرق متظاهرين بقنابل الغاز ومدافع المياه 

2023-01-14 الساعة 11:56
الشرطة في ألمانيا تفرق متظاهرين بقنابل الغاز ومدافع المياه 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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اشتبكت الشرطة الألمانية مع أنصار البيئة والمناخ في قرية لوتزيرات Lützerath، اليوم السبت، ومع استمرار التظاهرات لليوم الرابع على التوالي، لجأت السلطات لاستخدام مدافع المياه وقنابل الغاز.

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وكانت الشرطة تعمل على إخلاء الموقع من المتظاهرين استعدادًا لهدم القرية، وعن ذلك، قالت ليزا نيوباور من منظمة فرايدي فور فيوتشر، لوكالة الأنباء الألمانية، إن الشرطة استخدمت رذاذ الفلفل على المتظاهرين في حوادث متفرقة.

ودعت الشرطة المتظاهرين إلى مغادرة المنطقة أو مواجهة احتمال قيام الضباط بنشر خراطيم المياه واستخدام القوة الجسدية.

اعتراض على استخراج الفحم

وتخطط شركة الطاقة الألمانية RWE البدء باستخراج الفحم، وكان من المفترض إخلاء القرية بالكامل من سكانها بحلول نهاية يناير بموجب مرسوم قانوني.

غريتا ثونبرج تنضم للمحتجين

وعندما بدأ أنصار البيئة والمتظاهرون في التجمع في مظاهرة كبيرة، ظهرت الناشطة البيئية، غريتا ثونبرج، وسط مواجهة بين السلطات والمتظاهرين قائلة على منصة الاحتجاج: هذه خيانة لأجيال الحاضر والمستقبل، ألمانيا واحدة من أكبر الملوثات في العالم ويجب أن تخضع للمساءلة.

وقالت: الفحم الموجود في الأرض هنا لن يخفض الأسعار، أي شخص يفكر بهذه الطريقة هو ببساطة بعيد عن الواقع.

الشرطة في ألمانيا تفرق متظاهرين بقنابل الغاز ومدافع المياه  الشرطة في ألمانيا تفرق متظاهرين بقنابل الغاز ومدافع المياه 

عدد المتظاهرين في ألمانيا

وشارك في المظاهرات في ألمانيا نحو 10 آلاف متظاهر، بحسب تقديرات الشرطة، لكن منظمي الاحتجاج قدروا العدد بـ 35 ألفًا.

وفي مدينة كينبيرج المجاورة، احتج الآلاف أيضًا على خطط شركة RWE لتعدين الموقع من أجل الفحم.

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