طريقة الاعتراض على نتائج الرخصة المهنية للمعلمين باقات حجز حج الداخل تبدأ بـ 3,984 ريالًا الشرطة في ألمانيا تفرق متظاهرين بقنابل الغاز ومدافع المياه اليونايتد يُقدم هدية لـ آرسنال في ترتيب الدوري الإنجليزي توقعات بتراجع درجات الحرارة بـ 3 مناطق ترتيب دوري روشن بعد مباريات السبت 5 فائزين في فئة الفحل لون الحمر بمهرجان الإبل حارس النصر يبكي بعد تعرضه لإصابة في الكتف وزير الطاقة الإماراتي: أوبك+ تواجه تقلبات العرض والطلب في سوق النفط التعادل السلبي عنوان مباراة الشباب ضد النصر
اشتبكت الشرطة الألمانية مع أنصار البيئة والمناخ في قرية لوتزيرات Lützerath، اليوم السبت، ومع استمرار التظاهرات لليوم الرابع على التوالي، لجأت السلطات لاستخدام مدافع المياه وقنابل الغاز.
وكانت الشرطة تعمل على إخلاء الموقع من المتظاهرين استعدادًا لهدم القرية، وعن ذلك، قالت ليزا نيوباور من منظمة فرايدي فور فيوتشر، لوكالة الأنباء الألمانية، إن الشرطة استخدمت رذاذ الفلفل على المتظاهرين في حوادث متفرقة.
Thousands of protesters from across Germany have come to Keyenberg in western Germany. They’re joining a big rally in solidarity with the remaining activists in the neighboring #Luetzerath. The village being demolished for the expansion of the coal mine Garzweiler II. pic.twitter.com/w3C0ZDY7cW
— Leonie Hammerstein (@hammerstein_leo) January 14, 2023
ودعت الشرطة المتظاهرين إلى مغادرة المنطقة أو مواجهة احتمال قيام الضباط بنشر خراطيم المياه واستخدام القوة الجسدية.
وتخطط شركة الطاقة الألمانية RWE البدء باستخراج الفحم، وكان من المفترض إخلاء القرية بالكامل من سكانها بحلول نهاية يناير بموجب مرسوم قانوني.
Sowas macht mich fassungslos. Polizist:innen schlagen wahllos zu. #LuetzerathUnräumbar #Luetzerath #StoppDieGrüneRäumung pic.twitter.com/NWNWUMf29J
— Raphael Thelen (@RaphaelThelen) January 10, 2023
وعندما بدأ أنصار البيئة والمتظاهرون في التجمع في مظاهرة كبيرة، ظهرت الناشطة البيئية، غريتا ثونبرج، وسط مواجهة بين السلطات والمتظاهرين قائلة على منصة الاحتجاج: هذه خيانة لأجيال الحاضر والمستقبل، ألمانيا واحدة من أكبر الملوثات في العالم ويجب أن تخضع للمساءلة.
وقالت: الفحم الموجود في الأرض هنا لن يخفض الأسعار، أي شخص يفكر بهذه الطريقة هو ببساطة بعيد عن الواقع.
وشارك في المظاهرات في ألمانيا نحو 10 آلاف متظاهر، بحسب تقديرات الشرطة، لكن منظمي الاحتجاج قدروا العدد بـ 35 ألفًا.
وفي مدينة كينبيرج المجاورة، احتج الآلاف أيضًا على خطط شركة RWE لتعدين الموقع من أجل الفحم.