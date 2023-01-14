الشرطة في ألمانيا تفرق متظاهرين بقنابل الغاز ومدافع المياه 

اشتبكت الشرطة الألمانية مع أنصار البيئة والمناخ في قرية لوتزيرات Lützerath، اليوم السبت، ومع استمرار التظاهرات لليوم الرابع على التوالي، لجأت السلطات لاستخدام مدافع المياه وقنابل الغاز.

وكانت الشرطة تعمل على إخلاء الموقع من المتظاهرين استعدادًا لهدم القرية، وعن ذلك، قالت ليزا نيوباور من منظمة فرايدي فور فيوتشر، لوكالة الأنباء الألمانية، إن الشرطة استخدمت رذاذ الفلفل على المتظاهرين في حوادث متفرقة.

Thousands of protesters from across Germany have come to Keyenberg in western Germany. They’re joining a big rally in solidarity with the remaining activists in the neighboring #Luetzerath. The village being demolished for the expansion of the coal mine Garzweiler II. pic.twitter.com/w3C0ZDY7cW — Leonie Hammerstein (@hammerstein_leo) January 14, 2023

ودعت الشرطة المتظاهرين إلى مغادرة المنطقة أو مواجهة احتمال قيام الضباط بنشر خراطيم المياه واستخدام القوة الجسدية.

اعتراض على استخراج الفحم

وتخطط شركة الطاقة الألمانية RWE البدء باستخراج الفحم، وكان من المفترض إخلاء القرية بالكامل من سكانها بحلول نهاية يناير بموجب مرسوم قانوني.

غريتا ثونبرج تنضم للمحتجين

وعندما بدأ أنصار البيئة والمتظاهرون في التجمع في مظاهرة كبيرة، ظهرت الناشطة البيئية، غريتا ثونبرج، وسط مواجهة بين السلطات والمتظاهرين قائلة على منصة الاحتجاج: هذه خيانة لأجيال الحاضر والمستقبل، ألمانيا واحدة من أكبر الملوثات في العالم ويجب أن تخضع للمساءلة.

وقالت: الفحم الموجود في الأرض هنا لن يخفض الأسعار، أي شخص يفكر بهذه الطريقة هو ببساطة بعيد عن الواقع.

عدد المتظاهرين في ألمانيا

وشارك في المظاهرات في ألمانيا نحو 10 آلاف متظاهر، بحسب تقديرات الشرطة، لكن منظمي الاحتجاج قدروا العدد بـ 35 ألفًا.

وفي مدينة كينبيرج المجاورة، احتج الآلاف أيضًا على خطط شركة RWE لتعدين الموقع من أجل الفحم.