الشرطة في ألمانيا تفرق متظاهرين بقنابل الغاز ومدافع المياه 

اشتبكت الشرطة الألمانية مع أنصار البيئة والمناخ في قرية لوتزيرات Lützerath، اليوم السبت، ومع استمرار التظاهرات لليوم الرابع على التوالي، لجأت السلطات لاستخدام مدافع المياه وقنابل الغاز.

وكانت الشرطة تعمل على إخلاء الموقع من المتظاهرين استعدادًا لهدم القرية، وعن ذلك، قالت ليزا نيوباور من منظمة فرايدي فور فيوتشر، لوكالة الأنباء الألمانية، إن الشرطة استخدمت رذاذ الفلفل على المتظاهرين في حوادث متفرقة.

Thousands of protesters from across Germany have come to Keyenberg in western Germany. They’re joining a big rally in solidarity with the remaining activists in the neighboring #Luetzerath. The village being demolished for the expansion of the coal mine Garzweiler II. pic.twitter.com/w3C0ZDY7cW

— Leonie Hammerstein (@hammerstein_leo) January 14, 2023