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الخلطات تسبب أضرارًا صحية

الصحة تحذر: لا توجد خلطات شعبية تعالج السكري

2023-01-13 الساعة 8:35
الصحة تحذر: لا توجد خلطات شعبية تعالج السكري
المواطن - فريق التحرير

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حذرت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، من الخلطات الشعبية التي تروج لمعالجة مرض السكري.

وقالت صحة الشرقية عبر حسابها على موقع تويتر، اليوم الجمعة: لا تسمع لكن يقولون إن هناك خلطات تعالج السكري، مشيرة إلى أنه لا توجد خلطات شعبية تعالج السكري بل تسبب أضرارًا صحية.

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وتابعت: التحكم في السكري يبدأ من النظام الغذائي المتوازن، مع النشاط البدني المناسب.

 

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