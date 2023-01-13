الصحة تحذر: لا توجد خلطات شعبية تعالج السكري

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حذرت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، من الخلطات الشعبية التي تروج لمعالجة مرض السكري.
وقالت صحة الشرقية عبر حسابها على موقع تويتر، اليوم الجمعة: لا تسمع لكن يقولون إن هناك خلطات تعالج السكري، مشيرة إلى أنه لا توجد خلطات شعبية تعالج السكري بل تسبب أضرارًا صحية.
وتابعت: التحكم في السكري يبدأ من النظام الغذائي المتوازن، مع النشاط البدني المناسب.