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الصحة : حالة وفاة واحدة وتسجيل 26 إصابة كورونا جديدة

2023-01-13 الساعة 1:56
الصحة : حالة وفاة واحدة وتسجيل 26 إصابة كورونا جديدة
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (26) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (20) حالة، كما تم تسجيل حالة وفاة جديدة.

وبذلك يصل بذلك عدد الوفيات الإجمالي إلى (9,540) فيما وصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (827,358) حالة، تعافى منهم (814,983) حالة، بينما وصل عدد الحالات النشطة إلى (2,835) حالة.

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جرعة لقاح كورونا المحدثة

وفي وقت سابق أتاحت وزارة الصحة إمكانية أخذ الجرعة المحدثة من لقاح فيروس كورونا (كوفيد19) لمن أمضى 3 أشهر من الجرعة السابقة ويرغب في الحصول عليها عن طريق أخذ موعد عبر تطبيق صحتي.

وأكدت أن هذه الجرعة تحمل تحديثات مهمة ضد المتحورات الجديدة وذلك لتعزيز مستوى استكمال التحصين الذي وصل إليه الشخص خاصة مع المتحورات الموجودة في بعض دول العالم، ويعطي حماية أفضل ضد المرض الشديد الناجم عنها.
ويسمى لقاح كوفيد المحدث باللقاح الثنائي لأنه يعطي بإذن الله حماية من المرض الشديد من سلالة الفيروس الأصلية بالإضافة إلى متحورات اوميكرون.

حملة توعوية

وتأتي هذه الخطوة بهدف المحافظة على صحة وسلامة كبار السن المؤهلين للتطعيم، ووقايتهم من مضاعفات عدوى هذا الفيروس.
يذكر أن الوزارة أطلقت حملة توعوية ضد فيروس كورونا المستجد منذ بدء انتشار الفيروس تحت عنوان (الوقاية من كورونا)، التي تهدف لتوعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم ضد الفيروس، وإرشادهم إلى السلوكيات التوعوية السليمة التي ستسهم في الوقاية منه، والحد من انتشاره؛ حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

 

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